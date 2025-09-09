Dan 19 años de prisión al ex Secretario de Educación de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, fue sentenciado a 19 años de prisión por peculado y ejercicio ilícito del servicio público, tras presuntamente desviar más de 8.2 millones de pesos mediante un convenio irregular con la aseguradora MetLife durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

La jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas dictó la sentencia en la Sala “H” del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Primera Región Judicial. Gómez Monroy, quien era subsecretario de Administración, firmó un convenio en enero de 2018 sin facultades legales, desviando recursos a la cuenta de la Secretaría de Educación en vez de a la Secretaría de Finanzas.

La Fiscalía indicó que este fondo se utilizó para pagar a proveedores sin justificación y para beneficio personal, incluyendo al propio exfuncionario, primo del exgobernador García Cabeza de Vaca y del senador José Ramón Gómez Leal.

Gómez Monroy fue vinculado a proceso en septiembre de 2023. El 22 de agosto se dictó un fallo condenatorio y se estableció la pena de 19 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, además de la obligación de reparar el daño. Aunque el Ministerio Público solicitó hasta 26 años de cárcel, la jueza consideró atenuantes como el estado de salud del exfuncionario.

Este caso marca la primera condena penal por corrupción en el sector educativo de la pasada administración panista. La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas investiga otros casos de desvío de recursos en la misma dependencia.

Por Staff