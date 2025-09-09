Denuncian diputados de Tamaulipas notas falsas difundidas por Cabeza de Vaca

El Presidente del Congreso de Tamaulipas estuvo acompañado por 20 legisladores locales y federales, en conferencia de prensa celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas denunció en la Cámara de Diputados que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y su Partido Acción Nacional (PAN) han recurrido a difundir noticias falsas para golpear a funcionarios estatales.

“Están dando patadas de ahogado” con el propósito de buscar regresar al poder, afirmó.

“Nosotros en el Congreso del Estado, nos hemos dado cuenta de esa forma de operar. Y no vamos a permitir que delitos o actos de corrupción en los cuales sí se han presentado pruebas contundentes como contratos sin firmas y transferencias sin facturas, queden impunes”, apuntó.

Detalló que en su desesperación el ex mandatario panista busca perjudicar a servidores públicos “para seguir engordando sus bolsillos a costa del erario público”.

Denunció que el PAN usa una estrategia para dañar la imagen de funcionarios locales, como lo que recientemente ocurrió con Tania Contreras, magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

“A ellos: a Acción Nacional, al ex gobernador Cabeza de Vaca, no les importa Tamaulipas, los mueve únicamente sus intereses personales, quieren regresar al poder para seguir engordando sus bolsillos a costa de las arcas públicas. Y eso no lo vamos a permitir”, sentenció.

En el vestíbulo de la Cámara de Diputados, el legislador tamaulipeco explicó que hace una semana el mismo ex gobernador en una entrevista aceptó que hubo contratos con los hermanos Carmona.

Agregó que de la misma manera, el Partido Acción Nacional de Tamaulipas emitió un comunicado donde acepta haber tenido relación y nexos con ellos a través de contratos otorgados lo que representa un vínculo. Situación que ambos, el ex gobernador como su partido llevan años negando.

“Por tal motivo nosotros en el Congreso del Estado de Tamaulipas, no podemos quedarnos de brazos cruzados y ser cómplices, por lo que esta bancada solicitó en la Junta de Gobierno la instalación de una Comisión para dar Seguimiento de esas denuncias”, agregó

El diputado Prieto Herrera puso énfasis en que van a exigir que se llegue al fondo y se destape esta y cualquier otra red de corrupción que se encuentre por parte de Cabeza de Vaca y que haya afectado los ingresos de nuestros ciudadanos.

Hizo hincapié en que el nuevo Poder Judicial Federal que entró en funciones hace algunos días, ya no lo va a proteger, “ni podrá torcer la ley a punta de billetazos de dudosa procedencia”.

Finalmente, sostuvo que desde el Congreso de Tamaulipas darán seguimiento a cada peso que haya sido afectado del erario público. “Dicen que la justicia a veces tarda, pero siempre llega, y ha llegado el momento de que en nuestro Estado esa justicia toque a la puerta de quienes abusaron de la confianza del pueblo tamaulipeco, y ahora está más cerca que nunca”.

