Destaca Gobernador golpe a corrupción

Américo Villarreal celebró la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal en Tampico, entre ellas un almirante y exfuncionarios de aduanas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya, celebró los anuncios de las detenciones y el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal que operaba en el puerto de Tampico, señalando que los gobiernos de la 4T, están en contra de la corrupción.

“El gobierno de la Cuarta Transformación, es un gobierno que está en contra de la corrupción, y gracias a ese trabajo, honesto y dedicado, es que se han podido hacer grandes obras para el futuro, para nuestra nación y de recuperación de nuestros espacios públicos y de reconstrucción de nuestro tejido social”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dieron a conocer la detención de 14 personas involucradas en una red de huachicol fiscal que operaba en Tampico.

Las detenciones se relacionan con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico que llegaron en el buque Challenge Procyon con documentación falsa.

La red de huachicol fiscal, presuntamente era encabezada por el Almirante Manuel Roberto “F”, detenido junto a otros cuatro marinos en activo, uno en retiro, tres empresarios y cinco ex funcionarios de Aduanas.

En ese sentido el mandatario tamaulipeco dijo en entrevista que este tipo de operativos e investigaciones están en concordancia con lo que la misma Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado de que los gobiernos de Morena están en contra de la corrupción.

“Lo que nosotros estamos procurando en esta administración, en este modelo de gobierno, como lo ha señalado (Claudia Sheinbaum), y lo reitera, cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse a la sociedad y al pueblo de México”.

Por otra parte, el gobernador se refirió a la visita de la mandataria federal este domingo en ciudad Victoria, donde rindió cuentas de los programas sociales y obras de infraestructura que durante su primer año de gobierno han aterrizado en Tamaulipas.

“Tuvo la Presidenta, muy buenos comentarios de su visita a Tamaulipas, del esfuerzo que hace el pueblo tamaulipeco por sumarse a esta gran transformación humanista, de estos grandes proyectos estratégicos que se han planteado a través de la Federación”.

Agregó que muchos de los proyectos de los que habló la Presidenta durante su mensaje este domingo en ciudad Victoria, están en ejecución, mientras otros están por iniciar este mismo año.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón