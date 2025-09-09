El tapado

LO CLARO. El turismo es hoy uno de los grandes motores de la economía mexicana. Para 2025 se estima que la actividad aportará alrededor de 281 mil millones de dólares -cerca de 15% del PIB- y sostendrá casi 8 millones de empleos, niveles máximos históricos para el país.

En Tamaulipas, 2025 está siendo un año récord. En Semana Santa y Pascua, el estado reportó más de 2.8 millones de visitantes y una derrama superior a 2,600 millones de pesos; Playa Miramar encabezó con aproximadamente 1.3 millones de paseantes.

Más allá del sol y playa, el potencial diferencial de Tamaulipas está en su turismo rural y de naturaleza: la Reserva de la Biósfera El Cielo y los Pueblos Mágicos de Tula y Mier ofrecen senderismo, aviturismo, espeleísmo, cultura y gastronomía local, con ocupaciones que en temporada alta ya superan 80% en sedes como Gómez Farías. La prioridad táctica: conectar logística, encadenar a productores rurales y avanzar en promoción segmentada.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT será sede del Noveno Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026. Este notable evento analizará desde la perspectiva de los expertos académicos, empresariales y de servicios, así como gubernamentales la situación actual en el sector. Además, promover la innovación, la creatividad y la vinculación entre todos los entes que dedican sus esfuerzos a que este detonante económico progrese.

México vive un 2025 favorable en turismo y Tamaulipas está capitalizando con récords de flujo y derrama en sus litorales y en su geografía total. Sigue posicionar un portafolio bien armado, con estándares de servicio, conservación y narrativa de destino que conviertan visitas masivas en valor sostenible para comunidades y cadenas locales.

LO OSCURO. El gobierno progresista que se instauraría en México, tras el ocaso del porfiriato –patrocinado por EE.UU.- y a manos de Francisco I. Madero, trajo también la tentadora alternativa de posicionar desde los albores del que recién se sentaba en la máxima silla, a formular quién sería el que le sucedería en el ‘trono’.

José María Pino Suárez –vicepresidente en ese periodo recién instalado- respondería a una entrevista precisamente sobre el tema sucesorio, pues poca ‘caballada’ existía para echar mano de hombres preparados para asumir el control de la presidencia, llegado el momento: “Ir hacia los antiguos cómplices de don Porfirio, es poner la garganta bajo el hacha del verdugo”. Apuntaba.

En el México post revolucionario esa imagen evolucionó y se mantuvo vigente por más de 80 años y persiste –al parecer- bajo un mote singular. El tapado.

Aunque el sexenio de Claudia Sheinbaum apenas comienza, la sucesión presidencial ya está en marcha. La política mexicana se adelanta siempre a los tiempos y, en este caso, el debate no solo pasa por la continuidad de la Cuarta Transformación, sino también por la irrupción de nuevas figuras y la atención constante de quienes observan a México desde fuera.

Dentro del oficialismo, Marcelo Ebrard se perfila como el aspirante con más solidez. Su paso por la Cancillería y su papel en la Secretaría de Economía lo convirtieron en un operador confiable en momentos clave, como la contención de amenazas arancelarias. Para inversionistas y socios comerciales, su perfil transmite estabilidad. Pero cargar con la herencia política de los López Beltrán -con acusaciones de tráfico de influencias que se han vuelto ‘combustible’ para la oposición- es un lastre que puede ensombrecer cualquier intento de continuidad.



En paralelo, Omar García Harfuch gana terreno con su discurso de seguridad. En un país con más de 30 mil homicidios anuales, la firmeza resulta atractiva, aunque no exenta de riesgos. La insistencia de Donald Trump y sectores republicanos en catalogar a los grupos delictivos mexicanos como “terroristas” introduce un nuevo marco: un candidato identificado con la seguridad podría verse fortalecido, pero también enfrentaría el dilema de ser asociado a una política de militarización que genera tensiones internas y externas.

La oposición, tras la experiencia de Xóchitl Gálvez, enfrenta el reto de no repetirse. Su 27 % de votos en 2024 mostró que hay una base sólida, pero insuficiente. Nombres como Enrique de la Madrid o Santiago Creel circulan en ese espacio con la promesa de un proyecto económico e institucional que hable de confianza y modernidad. Sin embargo, la fragmentación de los partidos tradicionales y la falta de un liderazgo fresco siguen siendo su mayor obstáculo.



Y en medio de esa disputa, surge Ricardo Salinas Pliego como outsider disruptivo. Sus encuestas, que lo colocan entre el 33 % y el 70 % de respaldo potencial, revelan un hartazgo ciudadano con la política convencional. Su discurso liberal, inspirado en experiencias como la de Bukele o Milei, conecta con sectores desencantados; aunque sus adeudos fiscales -más de 53 mil millones de pesos en litigio- ponen en duda su credibilidad. Para observadores externos, su figura puede resultar atractiva por su agenda de libre mercado, pero la fragilidad de su vínculo con las instituciones mexicanas genera incertidumbre.



La gran incógnita es si Morena logrará mantener la continuidad. Con 23 gubernaturas y mayoría legislativa, el terreno parece favorable. Pero la sombra de los escándalos familiares, la violencia criminal y la irrupción de outsiders amenazan con alterar cualquier pronóstico. Lo que está en juego no es solo quién sucederá a Sheinbaum, sino si México seguirá bajo la ruta marcada por la 4T o si se abrirá paso a una alternativa distinta. Y en ese escenario, los ojos externos no dictan las reglas, pero sí vigilan con atención la estabilidad de un país que resulta clave en la región.

COLOFÓN: ¿El joven maravilla? O el tío Rick. El gran elector, no queda claro qué tan extranjero es ahora su apellido…

