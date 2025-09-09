Erasmo González arranca limpieza de vegetación acuática en sistema lagunario

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Erasmo González Robledo presidente municipal, inició los trabajos de limpieza de vegetación acuática en amplia zona del sistema lagunario de laguna “La Ilusión” Norte, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes de las colonias Ampliación 15 de mayo, Adriana González, Simón Rivera, Palafox y Ampliación Las Flores. Esta iniciativa, que busca aumentar la capacidad de almacenamiento de la laguna, contará con una inversión de 4.5 millones de pesos.

En el evento estuvieron presentes la síndico primera Alicia Lerma Cervantes, regidores y directores municipales, en donde el alcalde maderense destacó que con esas acciones se da certidumbre a las familias que habitan en los sectores colindantes a este vaso lacustre, reiterando su compromiso de continuar trabajando en el rescate de cada una de las lagunas que se localizan en el municipio.

“Quiero mencionarles que será un programa de mantenimiento de nuestras lagunas que cumple con todos los estudios técnicos necesarios para hacer la limpieza en tiempo y forma, sobre todo respetando el medio ambiente, manifestó. El retiro de lirio acuático, maleza, hierba y basura permitirá mitigar el problema de inundaciones en la temporada de lluvias”, aseguró el presidente municipal.

Erasmo González, mencionó que, “Estamos seguros de que limpiar estos 48 mil metros cuadrados de superficie de la laguna nos dará la oportunidad de tener mayor capacidad en la temporada de lluvias, vamos a ir recorriendo poco a poco las colonias para ir llevando este sistema que recupera el espacio natural de nuestras lagunas”. La inversión de este programa es proveniente Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Por su parte, la vecina Estela Rodríguez Gutiérrez agradeció a nombre de los beneficiados esta acción que no sólo mejora la imagen de la laguna, sino que también protege la salud, el medio ambiente y el bienestar de las familias.

“Hoy damos un paso importante para recuperar un lugar que nos pertenece a todos, soñamos con ver la laguna limpia, llena de vida y que se convierta nuevamente en un símbolo de orgullo y bienestar para nuestras colonias y nuestras familias», citó.

Por. José Luis Rodríguez