Estas son las mejores marcas de queso Oaxaca, según Profeco

Profeco reveló en 2025 las marcas de queso Oaxaca mejor calificadas por calidad, sabor y autenticidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en septiembre de 2025 su más reciente estudio de calidad sobre quesos tipo Oaxaca, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía mexicana.

El análisis evaluó marcas disponibles en supermercados y tiendas a nivel nacional con el fin de orientar a los consumidores respecto a la calidad real de lo que compran.

Los resultados sorprendieron tanto a especialistas como a los propios consumidores: algunas marcas reconocidas quedaron bien posicionadas, mientras que otras fueron señaladas por incumplir parámetros esenciales de información y calidad.

¿El mejor queso Oaxaca?

La Profeco explicó que la evaluación se centró en aspectos clave como el contenido neto real frente al declarado, la cantidad de proteína y grasa, la presencia de humedad, el uso de grasa láctea en lugar de sustitutos vegetales, el cumplimiento de etiquetado conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018) y, finalmente, una prueba sensorial que calificó el sabor, aroma, textura y facilidad de hebra al fundirse.

De acuerdo con el organismo, el queso Oaxaca debe cumplir con características muy precisas para ser considerado de buena calidad, pues no solo se trata de un alimento de consumo diario en muchas familias mexicanas, sino también de un símbolo cultural con fuerte arraigo en la cocina tradicional.

Entre las marcas mejor evaluadas en 2025 destacó Lala Queso Oaxaca como una de las más confiables para el consumidor.

Según la Profeco, este producto ofreció un contenido neto exacto al que declara en su empaque, mantuvo un nivel de proteína adecuado y, en las pruebas de laboratorio, cumplió con el 100 por ciento de los parámetros de calidad esperados.

Además, obtuvo una de las mejores calificaciones en la prueba sensorial: su hebra se desprende fácilmente, su sabor es fresco y su textura cremosa, lo que o convierte en una de las opciones más recomendadas por los especialistas de la dependencia.

Otra marca que sorprendió de manera positiva fue Esmeralda Queso Oaxaca, la cual se colocó en los primeros lugares debido a su cumplimiento en etiquetado y su excelente desempeño en la prueba de fundido.

De acuerdo con la Profeco, este queso mantiene un equilibrio adecuado entre humedad y grasa láctea, ofreciendo un producto que conserva el sabor auténtico del queso Oaxaca artesanal.

También obtuvo una alta calificación en la facilidad de deshebrado, un aspecto que los consumidores consideran esencial en la preparación de platillos como quesadillas, tlayudas o enchiladas.

Asimismo, el estudio destacó a NocheBuena Queso Oaxaca como una de las opciones con mejor relación calidad-precio. La marca fue reconocida por ofrecer un contenido neto confiable y por cumplir con el uso de grasa exclusivamente láctea, sin recurrir a sustitutos vegetales que deterioran la calidad del producto.

En términos de sabor, NocheBuena se colocó entre los favoritos, ya que mantiene una frescura agradable y un buen balance entre sal y textura.

El informe también reconoció a Zwan Premium Queso Oaxaca, que destacó en la categoría de proteína, mostrando valores superiores al promedio. Este factor, según la Profeco, es importante porque asegura un aporte nutricional mayor y refuerza la autenticidad del queso.

En las pruebas sensoriales, Zwan Premium fue descrito como un queso de sabor intenso y hebra consistente, ideal para recetas que requieren un fundido uniforme.

No obstante, el estudio también reveló deficiencias en varias marcas que no alcanzaron los parámetros establecidos por la normativa.

Algunas presentaron menor contenido neto del declarado en el empaque, mientras que otras recurrieron a ingredientes no permitidos, como grasas vegetales, lo que las convierte en imitaciones y no en quesos Oaxaca auténticos.

La Profeco advirtió a los consumidores que deben revisar cuidadosamente el etiquetado, ya que en el mercado aún circulan productos que engañan al comprador con nombres y presentaciones similares.

En cuanto al impacto de este estudio, la Profeco subrayó que su intención es brindar información verificada para que las familias mexicanas tomen mejores decisiones de compra.

¿Por qué comer queso Oaxaca?

El queso Oaxaca, al ser uno de los productos más consumidos en el país, representa un gasto constante en los hogares, por lo que elegir un producto de buena calidad no solo asegura un mejor sabor en los alimentos, sino también un consumo más seguro y nutritivo.

Los consumidores recibieron el informe con interés, y en redes sociales las marcas mejor calificadas se posicionaron rápidamente entre las tendencias.

Usuarios celebraron que marcas de amplio acceso como Lala y Esmeralda garantizaran un producto confiable, mientras que también hubo críticas hacia aquellas compañías que, pese a tener presencia en el mercado, incumplen con la normativa y ofrecen quesos de baja calidad.

El queso Oaxaca, originario del estado que lleva su nombre, es considerado uno de los mayores patrimonios gastronómicos de México.

Su característica principal es la facilidad de deshebrarse en largas tiras y su versatilidad para fundirse en platillos.

Por ello, que la Profeco realice estudios de calidad anuales es relevante no solo para el consumidor, sino también para proteger una tradición alimentaria que trasciende generaciones.

