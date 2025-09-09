Eugui se va… Llegó la «Abeja»

Ayer se confirmó la salida de Héctor Hugo Eugui de Correcaminos y Jorge Urbina será el entrenador interino

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El día de ayer fue un día muy movido en el seno de Correcaminos, pues se confirmó la salida del polémico entrenador uruguayo, Héctor Hugo Eugui después del pésimo paso que tuvo en las últimas jornadas donde sumó solamente cinco puntos de 15 posibles.

Además se confirmó que Jorge Urbina Sánchez, será quien entre al quite como estratega interino por tiempo indefinido, un viejo conocido que ya ha estado en el primer equipo, segunda y tercera división.

Héctor Eugui duró más de 280 días con el equipo naranja, donde disputó 19 partidos oficiales, ganó seis duelos, cuatro empates y nueve descalabros.

Tuvo una media de 1.16 puntos por juego, y sobre todo en el actual torneo tuvo un quiebre con la afición y medios de comunicación.

Con 78 años, parece que Eugui, vivió su última etapa en el futbol profesional y el cariño que tenía de la afición victorenses, se ha disuelto con esta etapa más hablada por temas extra cancha que por lo que pasa en ella.

SE DESPIDIÓ DE SUS JUGADORES

Fue poco antes de las 5 de la tarde cuando Oé soltó la información como primicia y después constató que Jorge Urbina ya estaba en el Centro de Formación preparando el entrenamiento.

Previo al inicio y después de una plática de poco más de 20 minutos, salieron al campo, pero a su vez llegó Eugui, quien llegó para despedirse de sus jugadores.

En una plática que duró aproximadamente cinco minutos y que estuvo acompañado por Javier Garibaldi, uno a uno los saludó para vivir sus últimos momentos en el Centro de Formación.

A su salida se negó a declarar, mismo caso que Javier Garibaldi, quien prefiero el silencio.

EL PRIMER DÍA DE URBINA

Por espacio de una hora y 45 minutos, duró el entrenamiento de Jorge Urbina Sánchez, en la que trabajó aspectos técnicos y tácticos, tanto en espacio reducido como en el cancha abierta.

El entrenador tamaulipeco dio indicaciones claras de cómo salir jugando, buscar superioridad en mediocampo, y buscar y liberar espacios.

Cada cierto tiempo detenía el entrenamiento para recalcar las instrucciones.

¿QUIEN ACOMPAÑA A URBINA?

Jorge Urbina será acompañado por Jorge Dimas y Paul Ramírez, mientras que Charly Zamora se mantendrá como entrenador de porteros del equipo de la UAT.

Jorge Dimas quien es entrenador del equipo Liga Premier, será su auxiliar, mientras que Paul, es el preparador físico de confianza de Urbina Sánchez.

Por esta semana, Urbina tendrá la presencia de los auxiliares técnicos Lorenzo López y el preparador físico Saúl Villarreal, ya que por necesidad, tendrán que salir al próximo juego, ya que Dimas tendrá que dirigir Liga Premier.

SERÁ INTERINO PERO…

Ricardo Chávez Medrano, director deportivo de Correcaminos, habló ante los medios de comunicación, y mencionó que Urbina llega de forma interina, pero no descarta que pueda quedarse.

“Estamos analizando las opciones, se trabajará desde este momento para buscar un cuerpo técnico, sino encontramos el perfil que necesitamos, y Jorge lo hace bien, podría quedarse, confiamos en su trabajo”, comentó.

‘El Diablo’ recalcó que los jugadores deberán esforzarse, y sentenció que “se debe sacar adelante el Clásico Tamaulipeco, es un juego importante y no podemos perder”.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN