Frentes fríos 2 y 3 dejarán lluvias en estos estados mañana miércoles 10 de septiembre

El frente frío número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México; ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 10 de septiembre, el frente frío número 3, asociado con una corriente en chorro subtropical, se extenderá sobre el estado de Baja California, ocasionando vientos fuertes con tolvaneras y un refrescamiento de las temperaturas en dicha entidad.

Mientras eso sucede, el frente frío número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, y debido a la interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León.

El SMN prevé que al final del día, el frente número 2 se desplace hacia el norte del golfo del Golfo de México, dejando de afectar al país.

Monzón mexicano ocasionará lluvias en gran parte del país

Pro su parte, en el occidente del país, el monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y divergencia originarán lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían venir acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, además de chubascos en Chihuahua.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y oriente del territorio nacional, con posible caída de granizo en el centro de la República Mexicana.

Onda tropical 31 se desplazará por Guerrero y Oaxaca

En los estados del sur, la onda tropical número 31 se desplazará para asociarse con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, creando condiciones para originar lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

En tanto, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la Península de Yucatán, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco; y fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Continuará el calor en el norte

El SMN informó que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora.

