La UAT y el DIF impulsan elaborar estufas ecológicas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sistema DIF Tamaulipas firmaron un convenio para impulsar el proyecto de elaboración de estufas ecológicas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el propósito de atender necesidades prioritarias de las zonas más vulnerables del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sistema DIF Tamaulipas firmaron un convenio para impulsar el proyecto de elaboración de estufas ecológicas que, inicialmente, serán destinadas a familias del área rural del municipio de Tula.

El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó el acuerdo con la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, teniendo como testigo de honor a la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado.

Al destacar la relevancia del convenio, el rector de la UAT dijo que este esfuerzo se traduce en soluciones reales y concretas para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Afirmó que estas acciones muestran que la UAT pone su capacidad científica y técnica al servicio de las familias tamaulipecas mediante conocimiento aplicado, investigación útil y soluciones prácticas que inspiran y transforman la vida de las comunidades.

Por su parte, la directora general del DIF Tamaulipas señaló que el acuerdo permitirá la colaboración entre la UAT, ITACE y DIF con el propósito de elaborar y entregar estufas de calidad, en beneficio de la salud, la economía y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Destacó que esta suma de esfuerzos alienta a seguir avanzando en el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Dra. María de Villarreal, de mejorar las condiciones de vida de las localidades de alta y muy alta marginación, apoyando con proyectos sustentables y humanistas.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, funcionarios del sistema DIF Tamaulipas y de la Universidad.

La UAT y la Secretaría de Turismo forman guías especializados en historia y naturaleza

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Turismo en el estado dieron inicio al diplomado Guía de Turistas Especializados en Tamaulipas: Patrimonio Cultural, Historia y Naturaleza, un programa sin precedentes que fortalece la profesionalización de quienes representan la primera línea de contacto con los visitantes en la entidad.

La inauguración estuvo a cargo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, y el director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Julio Martínez Burnes.

Dámaso Anaya destacó que este diplomado representa un paso decisivo en la formación de guías con respaldo académico y certificación oficial, reafirmando el compromiso de la UAT con el desarrollo de Tamaulipas. Subrayó que se continuará trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y con el sector para aprovechar la infraestructura y la riqueza cultural y natural de la región en beneficio de las comunidades locales.

El programa académico contempla cuatro módulos: Naturaleza, Historia, Arte y Patrimonio, y Turismo, mediante clases teóricas y prácticas de campo, con la participación de 25 estudiantes de diversos municipios de la entidad, quienes tendrán la posibilidad de obtener la certificación oficial de guía de turistas especializados

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN