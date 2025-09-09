Luto en la Capilla San Pedro Nolasco de Ciudad Victoria, se robaron la Campana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La mañana de hoy trajo consigo una noticia que ha sumido en la tristeza a la comunidad de la Capilla San Pedro Nolasco.

Con el corazón apesadumbrado, los fieles despertaron con la dolorosa revelación: la campana de la capilla, símbolo de fe y unión, fue robada en un acto que ha dejado a todos consternados.

El texto publicado en redes sociales por la capilla refleja el profundo dolor y desconcierto de sus miembros: «La comunidad está triste porque cómo puede ser que existan personas que no tienen temor a Dios y no puedan respetar las cosas de Dios. ¡Deberías que tristeza da!».

En un mensaje cargado de esperanza y súplica, piden a quienes cometieron el acto que recapaciten, devuelvan la campana a su lugar y encuentren en sus corazones la luz para reflexionar. «Te rogamos Sr. que los perdones y que los hagas reflexionar», concluye la nota, dejando entrever una mezcla de tristeza y fe inquebrantable.

La imagen que acompaña el post muestra la capilla adornada con banderines amarillos y rojos, un contraste alegre que hoy parece opacado por la pérdida. La campana, ausente en la fotografía, deja un vacío visual que resuena con el sentimiento de la comunidad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones, pero el hecho ha generado reacciones y ha sido compartido evidenciando el impacto de esta pérdida en la localidad.

En medio de la consternación, la comunidad clama por justicia divina y humana, esperando que este acto no solo sea un robo material, sino una oportunidad para que los responsables encuentren redención. La capilla, testigo silencioso de tantas oraciones, sigue siendo un faro de esperanza en tiempos oscuros.

Por. Raúl López García