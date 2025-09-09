Muere capitán encargado de aduana de Manzanillo durante práctica de tiro

No se ha reportado relación entre este nuevo fallecimiento y las investigaciones por huachicol fiscal que se desarrollan en puertos del noreste

Ciudad de México.- El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien anteriormente ocupó el cargo de encargado de la Aduana del puerto de Manzanillo, Colima, falleció este lunes durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, informó la Secretaría de Marina.

Su deceso ocurre apenas un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, vinculado al caso del huachicol fiscal en Altamira, se quitara la vida en su oficina bajo circunstancias que aún son parte de la investigación.

El reporte oficial de la Marina lamentó el fallecimiento de Del Ángel Zúñiga, quien fue destacado por su servicio en la aduana portuaria, y expresó su solidaridad con los familiares, además de asegurar que se le brindará apoyo conforme a la ley.

No se ha reportado relación entre este nuevo fallecimiento y las investigaciones por huachicol fiscal que se desarrollan en puertos del noreste, ni se conocieron más detalles oficiales sobre el incidente. Actualmente, el foco de estas indagatorias permanece en los puertos de Altamira y Tampico, donde se ha detenido a marinos, aduanales y empresarios presuntamente implicados en redes de corrupción.

POR STAFF