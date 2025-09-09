Por falta de ginecólogo, envían a embarazada de Altamira a hospital de Tampico

La ambulancia de Bomberos Voluntarios regresó a Tampico con la mujer a bordo y logró su ingreso al Hospital General Dr. Carlos Canseco

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una joven de un ejido de Aldama, que estaba en labor de parto, no recibió atención médica en el Hospital General Rodolfo Torre Cantú de Altamira y tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General de Tampico.

La mujer, que ya presentaba contracciones frecuentes, recibió la indicación de ir a otra ciudad por una presunta falta de ginecólogo en el hospital de Altamira.

​Los Bomberos Voluntarios, corporación a cargo de Salvador Vargas acudieron al lugar por un reporte que señalaba que una mujer estaba por dar a luz fuera del hospital. Al llegar, confirmaron que la joven ya estaba en labor de parto.

​La mujer, originaria del rancho «La Costa» y ubicado antes del ejido Morón, no tenía manera de regresar a su hogar para esperar el alumbramiento.

​El informe de los bomberos señala que la joven comenzó a sentir contracciones a las 9:00 horas del lunes, salió de su comunidad a las 13:00 horas y llegó al Hospital de Altamira a las 14:00 horas.

Sin embargo, alrededor de las 9 de la noche le dijeron que no había ginecólogo y que fuera a Tampico, es decir que la joven no fue ingresada al hospital de Altamira para su atención médica formal.

La ambulancia de Bomberos Voluntarios regresó a Tampico con la mujer a bordo y logró su ingreso al Hospital General Dr. Carlos Canseco a la medianoche, donde recibió atención de inmediato.

Por. Óscar Figueroa

La Razón