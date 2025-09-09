Proyectan construir Centro de Transferencia de Residuos Sólidos

Erasmo González Robledo, presidente municipal, informó que se estima una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos

En Ciudad Madero se proyecta la construcción de un Centro de Transferencia de residuos sólidos durante el 2025 , para eficientar el manejo de la basura.

Erasmo González Robledo, presidente municipal, informó que se estima una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos.

“La inversión ya total de todos estos componentes es en el orden de los 60 millones de pesos”.

El funcionario dijo que se espera que el proceso de construcción demore en promedio tres meses a partir de la fecha de arranque, proyectada en el corto plazo.

“Precisamente ayer tuvimos una reunión de trabajo en la noche. Ya terminamos ya tarde el día de ayer con el ingeniero Timoteo y con el ingeniero Gerardo Soto y valoramos el avance. Primer tema, la obra ya tiene el espacio que es importante, tiene el terreno que cumple las características para que se pueda ahí instalar la infraestructura”.

La infraestructura, explicó, que se encuentra en proceso de adjudicación que quedará en septiembre. “La adjudicación se hará en el mes de septiembre y es una inversión nada más de la pura construcción de cerca de 16 millones de pesos, que están ya también en el programa de inversión de este año aprobado por el cabildo”.

El funcionario, dijo que se suma la inversión realizada para la adquisición de la tecnología.

“Se hizo una licitación pública y fue asignada ya la obra. Ya está en proceso de construcción y de traslado a México esta tecnología, para que en el mes de diciembre estimamos pueda ser montada sobre la infraestructura que llevará tres meses su construcción”.

El alcalde precisó que de manera paralela se llevará a cabo otro proceso.

“Al mismo tiempo, en este mes de septiembre, a más tardar los primeros días de octubre, se llevará a cabo la licitación también para el proceso de adjudicación para los camiones que llevarán precisamente los contenedores a Altamira para evitar que las 20 unidades hoy que hacen el servicio se trasladen”.

Los recursos, comentó, están asegurados.

“Recursos que están ya etiquetados en el presupuesto de egresos de este año del municipio 2025 y la perspectiva muy importante es que para enero del 2026 ya tengamos la zona de transferencia funcionando”.

Finalmente, González Robledo compartió que este proyecto representa un cambio de fondo. “Esto sería el inicio de una nueva etapa para Ciudad Madero en el manejo medioambiental de los residuos sólidos”.

POR JOSÉ LUIS RDZ.