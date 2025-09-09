Salud vigila a 40 adolescentes embarazadas de Altamira

El coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, reveló que le dan seguimiento a los casos para atender los factores de riesgo

ALTAMIRA, TAM.- Cuarenta adolescentes se encuentran bajo vigilancia por embarazo en el municipio de Altamira.

El coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, reveló que le dan seguimiento a los casos para atender los factores de riesgo en las jóvenes y que el número de casos es similar al registrado el año pasado.

A decir del funcionario, el seguimiento de los embarazos en adolescentes es a través de una aplicación móvil.

​»Tenemos 40 mujeres que están bajo vigilancia a una edad mínima de 14 años. Estos embarazos en adolescentes los estamos vigilando de manera estrecha a través de una plataforma y aplicación del celular, donde se vigilan los diferentes factores de riesgo», declaró Juárez del Ángel.

El funcionario señaló que el problema de los embarazos adolescentes es multifactorial y no tiene una tendencia específica.

​»Precisó que los embarazos en menores de edad son multifactoriales, no hay una tendencia específica y tenemos 40 hasta el día de hoy. La cifra es muy similar a la del año pasado cuando traíamos 32 casos», afirmó.

​Juárez del Ángel también mencionó que la situación se presenta tanto en el área urbana como en la rural.

​»Los embarazos en adolescentes no solo se presentan en la zona urbana, sino también en la zona rural, no hay una tendencia como tal en este sentido».

​El coordinador agregó que las autoridades de salud acuden a las escuelas para impartir pláticas sobre prevención de embarazos y otros temas de salud, como el sobrepeso y la obesidad.

Por Óscar Figueroa

La Razón