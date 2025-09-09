Sheinbaum alcanza 77% de aprobación y se consolida como la presidenta mejor evaluada en décadas

Según QM Estudios de Opinión, Sheinbaum supera respaldo ciudadano de AMLO en su primer año, se consolida como la mandataria con mayor credibilidad

A once meses de haber asumido la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo registra un 77% de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición de QM Estudios de Opinión. La cifra no sólo confirma un respaldo mayoritario a su gestión, sino que la coloca como la mandataria con el nivel de aceptación más alto en su primer año de gobierno de los últimos seis sexenios.

En la comparación histórica, Sheinbaum supera incluso el arranque de Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso de transformación generó grandes expectativas en 2019, pero que hoy queda por debajo frente a la evaluación de su sucesora. La diferencia central, según los encuestados, radica en que la actual presidenta es percibida como congruente, firme y cumplidora de sus compromisos, lo que fortalece la confianza ciudadana en su estilo de gobernar.

El estudio revela que sólo un 16% de la población desaprueba su gestión, mientras que un 5% se mantiene neutral y un 2% no emitió opinión. Estos márgenes confirman que la mandataria mantiene un capital político sólido, indispensable para sostener sus reformas y proyectos estratégicos de largo plazo.

Para diversos analistas, esta aprobación histórica abre la puerta a que Sheinbaum pueda consolidar un gobierno que trascienda la inercia del pasado y que marque una nueva etapa en la política mexicana, donde la credibilidad y la congruencia son ahora el principal activo frente a la ciudadanía.