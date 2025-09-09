Sujetos le roban mercancía a dirigente de artesanos

Quienes cometieron ese delito aprovecharon la falta de vigilancia policiaca para hacer de las suyas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Mercancía diversa fue sustraída por ladrones de un puesto de artesanías, ubicado sobre la calle Héroes del Cañonero, la madrugada del lunes.

Con la ayuda de un pulidor, abrieron a la fuerza un gabinete en el que estaba resguardada la mercancía.

Carlos Hernández Pavón, dirigente de la Unión de Artesanos, fue el afectado con ese robo.

El mismo representante de los comerciantes precisó que los ladrones actuaron entre las 3 y las 4 de la madrugada, logrando llevarse llaveros, lámparas, relojes y todo aquello que pudieron meter en cajas.

Momentos después de lo ocurrido, acudió al sitio, solicitando la presencia de la Guardia Estatal que envió una patrulla al lugar.

«Una caja de llaveros trae 12 piezas, si se llevan 10 cajas se llevan 120 piezas, hicieron lo que les alcanzó, ya ni rompen los candados, traen un pulidor, rompen los fierros, ya los candados de seguridad no tienen ningún sentido», destacó. «Ya hemos pedido recorridos a la Guardia Estatal y dicen que sí hacen pero les hablé al 911 cuando llegué y tardaron media hora en llegar», refirió.

Reveló que es la segunda vez que le ocurre algo similar en su puesto.

La mañana del lunes, trabajadores llegaron al sitio para reforzar la seguridad en el gabinete dañado.

Por. Benigno Solís/La Razón