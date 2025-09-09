VIDEO: Fuga masiva provoca socavón y deja a más de 630 colonias de Tijuana sin agua

Una mega fuga de agua en el bulevar Díaz Ordaz provocó un socavón y dejó sin servicio a más de 630 colonias en Tijuana y Rosarito; la reparación tomará al menos 72 horas.

Una fuga masiva de agua registrada esta mañana en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Los Reyes, provocó la formación de un socavón de grandes dimensiones y dejó sin suministro de agua potable a más de 630 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.

El incidente ocurrió frente a una conocida tienda de autoservicio, en dirección a la presa Abelardo L. Rodríguez, y fue atendido por personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), así como por elementos de la Estación 9 de Bomberos, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque se reportaron daños estructurales en la vialidad.

De acuerdo con la CESPT, la fuga se originó por una falla en el Acueducto Florido–Aguaje, lo que provocó un chorro de agua que alcanzó varios metros de altura y generó inundaciones y caos vial en la zona. Protección Civil ordenó el cierre de vialidades cercanas, incluyendo el bulevar principal, avenida García, Las Presas y calle Guadalupe.

La reparación de la infraestructura dañada tomará aproximadamente 36 horas, y se estima que el restablecimiento total del servicio podría tardar otras 36 horas adicionales, afectando a miles de habitantes que dependen de este acueducto.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía evitar transitar por la zona afectada, tomar rutas alternas y racionalizar el uso del agua en las colonias que aún cuentan con suministro.

¡Vean nada más la mega fuga! Fue provocada por un socavón en Tijuana, Baja California. Estiman que 631 colonias se quedarán sin agua potable. Además de cerca de 36 horas para repararla y otras 36 para la recuperación del servicio. pic.twitter.com/nmh8w6rRYn — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 9, 2025

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR