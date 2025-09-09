VIDEO: Motociclista sufre fuerte accidente con su novia, pero se olvida de ella para ver cómo quedó su moto

El video ha causado indignación en redes sociales, pues aunque la joven estaba gritando de dolor por el fuerte golpe que se llevó, fue ignorada

¡El novio del año! Un impactante video se volvió viral en redes sociales y causó indignación no sólo por la irresponsabilidad de un motociclista que se pasó el alto de un semáforo, causándose a sí mismo y a su novia un brutal accidente, pero su única preocupación fue su moto.

Un video difundido por la cuenta de X Emergencias Ec muestra el momento exacto en el que en una esquina, un motociclista decide ignorar el alto para continuar con su camino, esto pese a que un vehículo estaba dando vuelta para integrarse a la avenida.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un negocio en Sangolqui, Ecuador, muestran el instante en el que la motocicleta se impacta contra la parte trasera del vehículo, éste último quedó atravesado a media calle por la velocidad que cada unidad llevaba en el momento del accidente.

Sin embargo, lo más sorprendente del caso no fue ver la brutalidad del accidente, sino las consecuencias y las prioridades del biker, quien a los pocos segundos de terminar en el suelo se puso de pie para levantar su moto, arrancarla y seguir midiendo los daños en la unidad. ¡Mientras su novia agonizaba de dolor!

Video motociclista causa accidente e ignora los gritos de dolor de su novia

Tras ocasionar un fuerte accidente el joven únicamente quedó tendido junto a su motocicleta y aparentemente sin ninguna lesión, pues se puso de pie para verificar el estado de su motocicleta; sin embargo, su novia no corrió con la misma suerte, pues ella fue lanzada por al menos dos metros de distancia y de ahí sus gritos de dolor.

Las imágenes dejan ver que aunque la mujer agonizaba del dolor, su pareja no hacía nada por ella; fue hasta que otro motociclista se acercó al lugar del accidente para auxiliar a la víctima, cuando el sujeto mostró interés por su acompañante, a quien intentó poner de pie, pero ella intervino con gritos de:

¡No, no, no! No quiero. Me duele mi cuerpo!”, dijo para después llorar por el brutal accidente.

El video captado por cámaras de seguridad muestra cómo un gran grupo de personas de Sangolqui se acerca a auxiliar a la víctima; mientras que el hombre que ocasionó el incidente, regresó a su moto para arrancarla.

Fuerte accidente de tránsito en Sangolqui, el motorizado se preocupó más de la moto que por la novia 🤕 pic.twitter.com/8Yfl5D9SXE — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 9, 2025

Internautas suponen que este último acto fue para perseguir al vehículo contra el que se impactó el biker, pues el conductor del carro continuó con su camino a los pocos segundos del accidente.

Hasta el momento no se sabe cuál fue el final de esta historia, pero por la preocupación de muchas de las personas que se acercaron a la escena del accidente, la mujer habría sido llevada a recibir atención médica.

Pese a ello, la indignación fue más grande en redes sociales, donde los internautas se lanzaron contra el “novio del año”, y de quien lamentaron haya preferido prestarle atención a algo material, como lo es su motocicleta, en lugar de la vida y bienestar de su novia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO