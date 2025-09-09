VIDEO: Tres mujeres son arrastradas por la corriente tras intensa lluvia en CDMX

Tres mujeres fueron arrastradas por la corriente en Tlalpan tras fuerte lluvia; el hecho fue grabado en video y generó alarma entre vecinos.

Una intensa tormenta azotó la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, y dejó una escena alarmante que rápidamente se viralizó en redes sociales. Tres mujeres fueron arrastradas por la fuerza del agua mientras intentaban cruzar la avenida Picacho-Ajusco, que se encontraba completamente inundada por el aguacero.

El incidente, registrado en video y compartido por cuentas como Tlalpan Vecinos y ELPOLICIA8, muestra cómo las mujeres tratan de atravesar la vía anegada, pero son vencidas por la corriente y arrastradas por varios metros. Las imágenes han causado gran inquietud entre los habitantes de la zona y han encendido las alertas de las autoridades locales.

Este episodio ocurre en medio de una temporada de lluvias particularmente intensa en la capital. Durante julio, la Ciudad de México registró casi el doble de lluvia en comparación con los promedios históricos, y agosto no se quedó atrás, dejando niveles récord de encharcamientos y afectaciones urbanas.

Especialistas advierten que el fenómeno del hundimiento del suelo en algunas zonas, sumado a la falta de infraestructura de drenaje eficiente, está intensificando los riesgos. Áreas como Tlalpan y Coyoacán se han convertido en puntos críticos durante las tormentas, donde los escurrimientos se convierten en verdaderos peligros para la población.

Tres mujeres intentaron cruzar Picacho- Ajusco durante la fuerte corriente y fueron arrastradas. 🙏 Por favor, eviten hacerlo y tomen rutas seguras. pic.twitter.com/IWl30YvkUV — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) September 8, 2025

Protección Civil, junto con organizaciones vecinales, ha reiterado la importancia de no intentar cruzar calles inundadas, por más breves que parezcan los trayectos.

La fuerza del agua puede ser suficiente para derribar a una persona en segundos. Además, vecinos de Tlalpan han insistido en la necesidad urgente de mejorar el sistema de drenaje y alcantarillado, ya que aseguran que cada año enfrentan situaciones similares, con consecuencias cada vez más graves.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR