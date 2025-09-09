Vuelca camión militar en CdVictoria; llevaba detenidos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El accidente en el que también participó una camioneta y una motocicleta (ambas particulares), ocurrió pasado el mediodía en la salida a Soto La Marina.

Un convoy militar con detenidos en traslado, presuntamente reos del fueron federal ingresaban a esta ciudad capital, cuando el camión blindado «rhino» colisionó con la camioneta, para terminar volcando.

Ambulancias de diferentes corporaciones de auxilio, así como patrullas de diferentes corporaciones acudieron en apoyo.

Vocería del Estado confirmó 3 lesionados de los vehículos particulares, y 11 del vehículo de SEDENA, donde se informó iban detenidos a bordo.

Por Jesús Berlanga