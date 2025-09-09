Ya debería retirarse: Cuauhtémoc Blanco a «Chicharito»

Cuauhtémoc Blanco dijo que tal vez Javier “Chicharito” Hernández debería considerar retirarse, aunque aceptó no es una decisión fácil de tomar.

Mientras que Javier “Chicharito” Hernández es más reconocido en estos momentos por sus videos en redes sociales que por su goles, el exjugador Cuauhtémoc Blanco le recomendó al jugador de las Chivas del Guadalajara comenzar a pensar en dejar las canchas.

Blanco, quien durante los últimos años se ha desempeñado como político y también presente en transmisiones deportivas, señaló en una entrevista con David Faitelson que Javier Hernández debería pensar en dejar las canchas y dar paso a su siguiente página.

“Yo creo que el Chicharito ya con todo respeto, ya debería de colgar los botines”, indicó el antiguo jugador de las Águilas del América quien agregó no le gusta la faceta que está viendo ahora de quien fuera seleccionado nacional.

“No me gusta el final…Yo digo que debería, como lo que hacemos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos”.

Cuauhtémoc Blanco destacó que él también pasó por un momento en el que no fue sencillo tomar la decisión de retirarse, pero entendió que era el momento correcto.

“Es una decisión que él va a tomar al final de cuentas, pero yo creo que ya debería darles chance a los jóvenes”.

“Yo creo que para todos es complicado retirarte. Al final de cuentas, es lo que decimos, lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no me da’”.

Apenas en el partido amistoso que Chivas jugo contra León el fin de semana durante la fecha FIFA, Javier Hernández fue parte de la alineación, pero falló oportunidades de gol, algo que fue recordado por Blanco quien considera los propios fanáticos han pedido la salida del jugador o que “ya no metan al Chicharito”

“Al final de cuenta, ya le cuesta, no sé, pero creo que debe retirarse a tiempo”, finalizó.

