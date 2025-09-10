Acechan cocodrilos playa de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Por segunda ocasión, el pescador deportivo Pedro de la Garza logró captar la presencia de un cocodrilo en la playa de Altamira, a la altura del Ejido Armenta.

“Cómo ya es costumbre pescando y los cocodrilos acechando en la playa, pescando y andan los cocodrilos sobre nosotros, que belleza”, indica en el video.

En su publicación explica que compartió el video con el fin de que la gente tenga precaución, “si bien no es a diario que ocurra, pero si pasa seguido, no solo a la altura de Armenta, sino también en los que salen del río Pánuco hacia Playa Miramar, aparte en muchas colonias de la ciudad se ven muy seguido, tengan precaución, saludos y bendiciones”.

Hace un mes aproximadamente, Pedro de la Garza también captó un cocodrilo que descansaba en el cordón litoral del ejido Armenta.

Hizo un llamado para que las personas que acuden al cordón litoral del ejido tengan cuidado para evitar una tragedia.

“Hay que tener cuidado banda, hay que tomar distancia, que chulada de animal, pero está canija la cosa”.

Pescadores del Ejido Armenta, han señalado que en la laguna de las Marismas se ha incrementado la presencia de cocodrilos, sobre todo una gran cantidad de crías.

Bomberos Municipales de Altamira, han capturado en los últimos tres meses más de 250 cocodrilos, ya que con las lluvias se salen de las lagunas.

Los cocodrilos capturados en el municipio son trasladados a la laguna El Cañón de la Pedrera, la cual colinda con el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio

Por. Óscar Figueroa

La Razón