Apoyan a familias de Nuevo Laredo con trámites de escrituras

Se unen gobierno municipal e INSUS para apoyar a las familias neolaredenses a acceder a una vivienda digna

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de continuar impulsando acciones que permitan a las familias neolaredenses acceder a una vivienda digna, se llevó a cabo la Firma de Contrato de Mandato con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), acto que representa un paso decisivo hacia la regularización del predio denominado “Las Torres Etapa II”.

El contrato de mandato, celebrado a título gratuito y con poder limitado, fue suscrito entre el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo (IMVISU), representado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Presidenta del Consejo de Administración, y Carlos Manuel Montiel Saeb, Director General; y por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Mtro. Yeraldo Emanuel Torres Flores, representante regional en Tamaulipas.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, destacó la importancia de esta acción para brindar certeza jurídica a las familias y puedan escriturar sus viviendas a bajo costo.

“Hoy damos un paso firme para que las familias de la colonia Las Torres, Segunda Sección, tengan la tranquilidad de contar con un patrimonio seguro y legal, porque nuestra prioridad es transformar la vida de la gente a través de la vivienda digna”.

Este acuerdo, aprobado previamente en la quincuagésima cuarta sesión ordinaria del Consejo de Administración del IMVISU bajo el acuerdo AC/09/SO/LIV/2025, tiene como objetivo facultar al INSUS para realizar actos de gestión, coordinación y representación administrativa relacionados con la regularización de la colonia Las Torres, Segunda Sección, siempre en el marco de los programas que se desarrollen conjuntamente entre ambas instituciones.

El IMVISU, como organismo municipal, reafirma su misión de promover y ejecutar programas de vivienda en beneficio de las familias de escasos recursos económicos, incorporando políticas sociales que fortalezcan el ahorro, la capacidad de compra y la posibilidad real de constituir un patrimonio familiar.

Con este convenio, Canturosas Villarreal aseguró que continuará trabajando en coordinación con instancias nacionales para abrir más oportunidades de desarrollo urbano sustentable y garantizar a las familias un futuro más seguro.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON