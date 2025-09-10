Aumenta a 57 la cifra de lesionados por explosión en Puente de la Concordia en CDMX

Autoridades de la CDMX confirmaron la cifra de heridos por el incendio de la pipa de gas en el Puente de la Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron la cifra de heridos por el incendio de la pipa de gas en el Puente de la Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, Ciudad de México, registrado la tarde de este miércoles 10 de septiembre del 2025.

El reporte preliminar cerca de las 15:45 horas era de 18 personas lesionadas por quemaduras de segundo y tercer grado luego de la explosión de una pipa gas de 49 mil 500 litros, reportó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Fueron traslados a diferentes hospitales.

A esa hora todavía no se reportaban personas fallecidas.

También 18 vehículos y una motoneta fueron afectados por la explosión.

Para las 15:45 horas, Urzúa reportó que seguían trabajando los equipos de emergencia.

Al parecer la explosión ocurrió luego de la volcadura de la pipa.

Hay cortes vehiculares en Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada Ermita Iztapalapa y el servicio suspendido en la estación del Metro Santa Marta y el Trolebús elevado a Chalco.



Brugada confirma heridos

Luego de dos horas del incidente, a las 16:00 horas, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que al momento, la pipa de combustible está al 30 por ciento de su capacidad, es decir, 20 mil litros.

El vehículo «tiene una falla en la línea de distribución, por ello realizamos la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y podamos controlar la fuga», enfatizó el Jefe Vulcano en un mensaje en X.

A las 15:45 horas, llegó al sitio del incidente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para supervisar personalmente los trabajos de emergencia. «Se está atendiendo» dijo la mandataria capitalina a su llegada a la zona.

Las 18 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales, con apoyo de cinco vuelos de los helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de ambulancias del ERUM y del CRUM, informó previamente en sus redes sociales la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De manera preliminar, se registran 18 personas lesionadas por quemaduras, derivado del incendio en el Puente de la Concordia. Las y los lesionados fueron llevados a centros hospitalarios, cinco de ellos fueron trasladados en Cóndores de la @SSC_CDMX. Pedimos permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no acercarse a la zona, pues se encuentra cerrada al tránsito vehicular», publicó Brugada Molina en X.

Rectifican cifra: 57 lesionados

En declaraciones desde el punto en donde se registró el incendio, Clara Brugada rectificó la cifra de heridos, siendo un saldo de 57 personas lesionadas trasladadas a diversos hospitales.

Agregó que 19 de las personas heridas se encuentran con un estado de salud grave.

Hasta el momento, dijo, no hay informe de fallecidos por el siniestro.

Los traslados hospitalarios se registran de la siguiente forma:

12 hospital Juan Ramón de la fuente

9 al hospital Ampliación Emiliano Zapata

15 IMSS Los reyes La Paz

15 ISSSTE Morelos

1 ISSSTE Zaragoza

1 Rubén leñero

5 Instituto Nacional de Rehabilitación

Videos de lesionados causan impacto

En redes sociales, circulan videos que muestran imágenes de los heridos por el incendio.

En especial en un clip, se observa a un hombre herido con quemaduras en todo su cuerpo y la mayor parte de su ropa consumida.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR