Avanza COMAPA SUR en la rehabilitación de colector sanitario en la zona centro de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAM.- Avanzan de manera significativa los trabajos de rehabilitación del colector sanitario, que COMAPA SUR ejecuta en la zona centro de Ciudad Madero, con la finalidad de optimizar el sistema de drenaje y mejorar las condiciones de salud pública en este sector.

La obra se desarrolla sobre la calle Henry Dunant, entre Niños Héroes y Bolivia, en un sector de alta actividad comercial, en donde se rehabilitaron aproximadamente 90 metros lineales del tramo dañado del colector, eliminando los escurrimientos de aguas residuales que afectaban tanto a comerciantes como a residentes del área.

Actualmente, se llevan a cabo las acciones de instalación de descargas domiciliarias y entroncamiento de líneas, trabajos que forman parte de la estrategia de modernización y mantenimiento de la red sanitaria que impulsa COMAPA SUR, en cumplimiento con la política del Gobierno del Estado y bajo la directriz de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

Una vez concluidas las labores sanitarias, se procederá de inmediato a la reparación de la vialidad, con el fin de reducir las afectaciones a la movilidad en el sector.

Cabe señalar que durante la excavación se localizaron ductos de gas en el área de intervención, lo que obligó a ejecutar las maniobras con mayor precaución y coordinar acciones con la empresa responsable para liberar la línea, situación que llevó a la reprogramación de los tiempos de ejecución.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de la ciudadanía de la zona conurbada.

