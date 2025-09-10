Chocan militares: 14 personas heridas

Trasladaban a presuntos delincuentes a esta capital, pero colisiona con una camioneta que termina por golpear a un motociclista

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un convoy militar que trasladaba a Ciudad Victoria a ocho integrantes de una célula criminal protagonizó un choque múltiple con volcadura, dejando un saldo de 14 personas heridas, entre presuntos delincuentes, militares y civiles ajenos al operativo.

El accidente ocurrió el martes a las 12:30 horas en el cruce del libramiento Naciones Unidas y la salida a Soto la Marina. Debido al riesgo de una posible fuga de los detenidos, elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, FGR y Policía Estatal acudieron al lugar para brindar apoyo.

Al menos ocho ambulancias de distintas corporaciones atendieron el siniestro. Según el reporte, ocho presuntos delincuentes, tres militares y tres civiles ajenos al operativo —quienes viajaban en una camioneta Ford Escape y una motocicleta— fueron trasladados al hospital.

LOS HECHOS

Elementos del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz detuvieron en flagrancia a ocho personas en la ciudad de Tula, sorprendidas portando armamento y equipo táctico. Se ordenó su traslado a bordo de un vehículo blindado Sandcat hacia la capital para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Sin embargo, al circular de sur a norte por el libramiento Naciones Unidas y llegar al cruce con la carretera a Soto la Marina, el camión blindado chocó contra una camioneta Ford Escape que se desplazaba de poniente a oriente hacia dicha carretera. En la camioneta viajaban dos albañiles, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Tras el impacto, el vehículo blindado volcó varias veces y, en su trayectoria, golpeó a un motociclista. La camioneta Ford Escape quedó encaramada en el camellón central.

Posteriormente, oficiales militares y estatales reforzaron la seguridad en los hospitales donde fueron internados los presuntos delincuentes.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón