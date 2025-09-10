Cofepris alerta de este shampoo por probable contaminación con bacteria

El uso del producto contaminado puede ocasionar infecciones en personas con sistemas inmunitarios debilitados, así como diarrea y meningitis.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un aviso de riesgo para informar a la población sobre el retiro del mercado que realiza la empresa Henkel Capital del producto Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, por la probable contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.

Según el documento emitido por Cofepris, el uso del producto contaminado puede ocasionar infecciones, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados, si entra en contacto con ojos, nariz o piel causando desde diarrea leve hasta bacteriemia y meningitis potencialmente mortales.

La autoridad sanitaria federal precisó que el retiro se limita exclusivamente al producto Shampoo Totale de la marca Tec Italy, en su presentación de 1 litro, con número de lote 1G27542266 y en caso de obtener evidencia que implique a otros lotes, lo dará a conocer oportunamente.

Recomendaciones de Cofepris

Cofepris indicó que el Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, representa un riesgo para la salud de los consumidores, por lo que emitió las siguientes recomendaciones:

A la población:

No adquirir ni usar el Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266.

En caso de presentar cualquier síntoma acudir con un profesional de la salud, quien a través de valoración, estudios y análisis le proporcionaran un diagnóstico especializado y el tipo de tratamiento a seguir.

En caso de contar con el Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266, contactarse con la empresa Henkel Capital para su devolución.

A distribuidores y establecimientos de venta:

Si tiene existencia en almacén del producto Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266, no comercializarlo, inmovilizarlo y ponerse en contacto con la empresa Henkel Capital, y dar aviso a Cofepris.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO