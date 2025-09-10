Huachicol fiscal en Altamira/Tampico: así va el caso hoy

De acuerdo con expedientes y reportes oficiales, la estructura habría infiltrado mandos en aduanas y terminales

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.— El escándalo por la red de huachicol fiscal que operó en los puertos de Altamira y Tampico escaló con detenciones de altos mandos navales, aseguramientos millonarios de combustibles y dos muertes recientes de elementos de Marina. La Presidencia confirmó hoy los decesos —uno por suicidio y otro en una práctica de tiro— y pidió no especular sobre su relación con la trama criminal, mientras la FGR mantiene abierta la investigación.

Lo más relevante

● Detenciones y cargos. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al menos nueve marinos/funcionarios más fueron vinculados a proceso por presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos vía puertos; el caso se judicializa en juzgados federales del Edomex.

● Dos muertes en 48 horas. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida el 8 de septiembre; hoy la Presidencia confirmó que fue suicidio. Un segundo marino murió en Sonora durante una práctica; ambos casos ya son indagados por FGR.

● Aseguramientos clave. El detonante del caso fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira (19 de marzo), con ~10 millones de litros de diésel declarados como “aditivos”. En un frente paralelo, autoridades decomisaron ~8 millones de litros en Ensenada.

● Trama en puertos de Tamaulipas. Al menos 11 funcionarios portuarios de Tampico y Altamira figuran entre los detenidos por la red.

Cómo operaba la red

De acuerdo con expedientes y reportes oficiales, la estructura habría infiltrado mandos en aduanas y terminales para reclasificar cargamentos (p. ej., “aditivos” que en realidad eran diésel), permitir descargas irregulares y evadir impuestos. El patrón quedó al descubierto con el Challenge Procyon y con incautaciones posteriores en Baja California. Estimaciones públicas dimensionan el boquete fiscal del huachicol en cientos de miles de millones de pesos anuales.

Las muertes que sacudieron el expediente

La muerte de Pérez Ramírez fue reportada el 8 de septiembre; previamente había sido mencionado por un testigo protegido como receptor de 100 mil pesos para permitir una descarga (abril de 2024). Es el tercer deceso relacionado con la causa desde 2024, según recuentos hemerográficos. Hoy, Claudia Sheinbaum y la FGR reiteraron que no hay elementos para vincular automáticamente los decesos con la red, y que ambos hechos serán esclarecidos.

Cronología mínima

● 19 mar 2025. Aseguramiento del Challenge Procyon en Altamira con ~10 M de litros; se activan líneas de investigación federales.

● 7–9 sep 2025. Anuncios oficiales: 14 detenidos iniciales (marinos, aduanales y empresarios); vinculan a proceso a Farías Laguna y a nueve más.

● 8–10 sep 2025. Fallecen dos marinos (Altamira y Sonora); Presidencia confirma suicidio en el caso de Pérez Ramírez y pide no especular.

Actores y frentes abiertos

● Mando naval: Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como eje de la red; está vinculado a proceso.

● Funcionariado portuario: 11 servidores de Altamira/Tampico con detención/indagatoria vigente.

● Testigos protegidos: Un exdirectivo aduanal afirma que por Tampico entraron 14 buques con pagos de sobornos por ~24.5 millones de pesos (abril 2024–enero 2025).

Qué falta por aclarar

1. Alcance real de la red (otros puertos, periodos y empresas pantalla); 2) trazabilidad de los combustibles asegurados; 3) cadena de mando y posibles colusiones privadas; 4) peritajes que confirmen o descarten vínculo de los decesos con la causa penal. Las autoridades federales han prometido llegar “hasta donde tope”.

POR. STAFF