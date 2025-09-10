Inaugura el Gobernador del Estado el evento México Carbon Forum en Tampico

El mandatario estatal realizó un recorrido por los diferentes stands que se instalaron en la Expo Tampico

TAMPICO, TAM.- El Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya inauguró en Tampico el evento denominado «México Carbon Forum» que se realiza en el centro de convenciones.

Acuden al mismo más de 3500 asistentes de 30 países y alrededor de 170 expertos en comercio de emisiones y bonos de carbono.

Villarreal Anaya inauguró la quinta edición de ese foro en el que destacó que Tamaulipas, como principal estado generador de energía, está obligado a tomar acciones y aprovechar las oportunidades de conocimiento cientifico y las experiencias que generan ese tipo de eventos.

El mandatario reafirmó las acciones para mitigar los efectos del cambio climático.

Dijo que su gobierno está atento y será punta de lanza en la mitigación de los efectos del cambio climático, que está generandi la concentración de carbono como nunca en la historia de la humanidad.

«Nuestra actitud y nuestra presencia son necesarias, absolutamente necesarias en la mitigación y en el equilibrio de este excesivo producto que estamos teniendo a través de la generación de energía y como seres humanos responsables en un ambiente sostenible, podamos nosotros también contribuir activamente con el conocimiento científico y tecnológico para poder mitigar este exceso de emisiones», aseguró.

Por su parte, en representación de la secretaria de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, habló José Luis Samaniego Leyva quien precisó que la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar hacia una republica con basura cero, requiere de la participación de todos los sectores y que funcione el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático y que se apliquen políticas sectoriales.

Mientras tanto, Javier Arribas Quintana, ministro consejero de la Unión Europea, destacó que el México Carbon Forum se ha consolidado como un espacio central de diálogo, alianzas y cooperación en torno a los mercados de carbono y la acción climática.

Por su parte, Karina Saldívar Lartigue, secretaria de desarrollo urbano y medio ambiente de Tamaulipas, dijo que este foro representa más que un encuentro académico o empresarial.

Agregó que con el liderazgo del gobernador, Américo Villarreal Anaya y con la dirección del plan estatal de desarrollo 2022-2028 y el programa estatal para el desarrollo urbano sustentable, Tamaulipas tiene rumbo para ordenar el crecimiento, impulsar energías renovables y promover la economía circular.

Correspondió a la Alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, dar la bienvenida al evento quien resaltó las acciones emprendidas por su administración para colaborar con la disminución de carbono y el compromiso fiel con el medio ambiente.

Tras finalizar el acto inaugural, el mandatario estatal realizó un recorrido por los diferentes stands que se instalaron en la Expo Tampico.

Por Benigno Solís/La Razón