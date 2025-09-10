Intentarán capturar cocodrilos que salieron en playa de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- La Dirección de Protección Civil de Altamira intentará capturar a los cocodrilos que han sido vistos en la playa.

La titular de la dependencia, María Luisa Cuevas Rivera, señaló que lo primero será contactar a la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) para tener un reporte oficial.

«Vamos a hacer contacto con ASIPONA para que haga un reporte oficial. Mientras los cocodrilos anden en el agua, ya sea en el mar, en la laguna o estero, no se pueden capturar, porque es su hábitat de ellos», aclaró.

La funcionaria agregó que se buscará confirmar de dónde provienen los cocodrilos, ya que se trata de animales de agua dulce, pero se han adaptado al agua salada.

«Lo que sí debemos hacer es conocer la procedencia, porque los cocodrilos no son de agua salada, son de agua dulce», afirmó.

Cuevas Rivera reveló que se tratará de hacer que los animales salgan a la arena, pero antes se confirmará su presencia.

Dio a conocer que ya tenía conocimiento sobre la presencia de un cocodrilo en un canal que está cerca del faro del puerto.

«Vamos a tratar de provocar que salga a la arena, a la orilla de playa pero primero vamos a confirmar su presencia», concluyó.

Por Óscar Figueroa

La Razón