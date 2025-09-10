Ligan a Adán Augusto con operador del muelle donde descargaban huachicol

El recinto fiscal 289 del puerto de Tampico, donde descargaron la mayoría de los buques con huachicol fiscal, es operado por la compañía Tampico Terminal Marítima SA de CV, propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, personaje cercano al senador Adán Augusto López.

De acuerdo con información que ha trascendido como parte del expediente, en la declaración del testigo colaborador “Santo”, en su momento fue advertido por un Almirante de la Secretaría de Marina que no se metiera con el empresario que administra ese recinto.

«¿Recuerda el nombre del cesionario 289?», le cuestionaron. «No recuerdo, sólo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaban trabajando con personas de la delincuencia organizada, eso me lo dijo un Almirante del puerto de Tampico, Tamaulipas, y que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández, me refirió también el Almirante que no podía hablar por tratarse de las relaciones y personas que eran», indicó el testigo.

Sául Vera Ochoa es un ingeniero civil, que tiene empresas en el ramo de la construcción y el transporte. En la pasada contienda interna por la candidatura presidencial de Morena, expresó abiertamente su apoyo por Adán Augusto López.

Tampico Terminal Marítima SA de CV. es desde el 2019 la empresa concesionaria de los muelles 10 y 11, y el recinto fiscalizado 289.

Recientemente ha sostenido adeudos millonarios con la administración del puerto; en el 2024 se dio a conocer que debía 132 millones de pesos a la ASIPONA de las cuotas que no había pagado.

Tampico Terminal Marítima SA de CV es un consorcio integrado por las empresas tabasqueñas ACUITAB, VOS Grupo Constructor, Constructora VEASA, Multiservicios RyC y Tramitadora del Pacífico.

POR. STAFF