México propone arancel del 50 % a autos chinos

El anuncio, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subraya que la medida busca proteger la industria nacional ante prácticas de comercio consideradas desleales

Ciudad de México.– El gobierno federal, como parte del Paquete Económico 2026, presentó una iniciativa para elevar los aranceles a la importación de automóviles ligeros procedentes de China y otros países sin tratados comerciales con México, pasando del actual rango del 15 %–20 % al máximo permitido por la OMC: 50 % ￼.

El anuncio, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subraya que la medida busca proteger la industria nacional ante prácticas de comercio consideradas desleales, como el dumping que ha estado afectando a los sectores automotriz y de autopartes ￼.

La iniciativa contempla modificaciones en 1,463 fracciones arancelarias, abarcando productos como autopartes, textiles, acero, calzado, plásticos, electrónicos, muebles, juguetes, cosméticos y más.

Impacto estimado:

• Se espera recaudar aproximadamente 52 mil millones de dólares, cifra equivalente a un 8.6 % del total de importaciones del país ￼.

• La medida buscaría salvaguardar cerca de 320,000 a 325,000 empleos vinculados a estas industrias estratégicas ￼.

El aumento arancelario está dirigido principalmente a países que no tienen acuerdos de libre comercio con México, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía ￼.

El gobierno defiende que esta acción no sólo protegerá la manufactura local, sino que también generará certidumbre para atraer futuras inversiones, al asegurar un entorno competitivo frente a productos extranjeros “por debajo de los precios de referencia” ￼.

Cabe destacar que la iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso, aunque la amplia mayoría que posee el partido gobernante en ambas cámaras sugiere un trámite ágil.

POR STAFF