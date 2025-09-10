Refuerzan a Victoria con nuevo parque vehicular y gestiones internacionales

La adquisición forma parte de las decisiones tomadas por el alcalde, quien instruyó a la Oficialía Mayor la compra de más equipo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Victoria anunció la llegada de un nuevo parque vehicular que será distribuido entre áreas estratégicas como Tránsito y Vialidad, así como Servicios Públicos, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y eficientar los servicios municipales.

La adquisición forma parte de las decisiones tomadas por el alcalde, quien instruyó a la Oficialía Mayor la compra de más equipo. Parte de este se destinará a la recolección de basura en el centro de la ciudad y a las labores de inspección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que ya recibieron motocicletas para reforzar su trabajo.

Se destacó que la inversión es importante, aunque no se detalló la cifra, ya que los montos específicos corresponden a la Oficialía Mayor. Los recursos provienen principalmente del municipio, además de la participación de empresarios locales que se han sumado al esfuerzo de equipar a la capital tamaulipeca.

En paralelo, se mantienen pláticas con la ciudad de McAllen, Texas, para lograr la donación de equipo para el cuerpo de Bomberos. Esta gestión busca fortalecer la infraestructura de la ciudad.

La administración adelantó que no se detendrá con esta adquisición, pues aún se contempla la compra de una pluma para el área de Obras Públicas, así como más vehículos para ampliar la capacidad de respuesta de las dependencias municipales.

Además del equipamiento, se abordaron otros temas de interés para los victorenses, como las acciones de combate al dengue. Servicios Públicos trabaja en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria en campañas de descacharrización y limpieza de drenes pluviales, mientras que las autoridades de salud se encargan de la fumigación.

Sobre la reparación de semáforos, se aclaró que el municipio no ha recibido aún la administración de estos sistemas, ya que forman parte de una obra concluida por el Gobierno del Estado. Mientras no se entreguen formalmente, no es posible darles mantenimiento ni operar sus nuevos sistemas.

Po Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN