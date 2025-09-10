Trailero causa choque y caos vehicular en Altamira

La unidad de carga tuvo daños mínimos, la peor parte la tuvo el automóvil particular, aunque no se reportaron personas lesionadas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Avenida de la Industria de Altamira registró un caos vehicular la mañana de este miércoles, a causa del choque de un tráiler con un automóvil.

El accidente ocurrió en el carril de norte a sur, a la altura de la Maseca y un auto Seat Toledo de color gris, el cual terminó atravesado sobre la transitada avenida tras el impacto del tráiler.

La unidad de carga tuvo daños mínimos, la peor parte la tuvo el automóvil particular, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Peritos de la Dirección de Tránsito Altamira a cargo de Pablo Fernández se encargaron de tomar conocimiento del choque, ambas unidades quedaron a su disposición para deslindar la responsabilidad.

El choque ocasionó un caos vehicular en dirección hacia Tampico, mismo que se prolongó por más de una hora.

El delegado de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya hizo un llamado a los automovilistas y operadores de vehículos de carga para que tomen sus tiempos durante la mañana, les recomienda que salgan con tiempo.

El exceso de velocidad es el principal factor que provoca los accidentes en la Avenida de la Industria.

El ayuntamiento de Altamira, le ha propuesto a los transportistas un horario para que los tractocamiones puedan ser desplazados sobre la Avenida de la Industria, sería de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el propósito es reducir el aforo vehicular.

Por. Óscar Figueroa

La Razón