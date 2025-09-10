VIDEO: Florinda Meza habla de la supuesta rivalidad entre Enrique Segoviano y ‘Chespirito’

Florinda Meza acusa a la bioserie de inventar conflictos y usar su imagen sin permiso, y habla de la relación de Chespirito y Enrique Segoviano.

Florinda Meza rompió el silencio en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, y sus declaraciones han levantado una fuerte polémica.

La actriz, viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, aseguró que la serie que retrata la vida del comediante está plagada de falsedades que dañan tanto su imagen como la de las personas cercanas al creador de ‘El Chavo del 8’.

Entre sus señalamientos más contundentes, desmintió la supuesta enemistad entre Roberto Gómez Bolaños y el productor Enrique Segoviano, y afirmó que ambos mantuvieron siempre una amistad sólida y respeto mutuo.

La polémica sobre Enrique Segoviano

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la defensa que Florinda Meza hizo de la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano, productor de algunos de los programas más exitosos de ‘Chespirito’.

En la serie se retrata un enfrentamiento entre ambos que habría terminado en violencia física, algo que Meza calificó como una mentira absoluta.

Según sus palabras, nunca hubo golpes, pleitos ni desencuentros de ese tipo, sino una amistad y colaboración profesional que se mantuvo durante años.

«Nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segovia con Roberto. No le pegó. No, no, vamos, eran amigos. Y y y además no pasó nada de eso. No aventó el anillo al mar tampoco», dijo.

Falsedades en la representación de Chespirito

Florinda también se mostró indignada con la forma en que la serie presenta a Roberto Gómez Bolaños. Denunció que el guion lo muestra como un hombre frívolo y sin ideas propias, cuando en realidad fue un creador prolífico y perfeccionista.

La actriz recordó que personajes como ‘El Chavo’ surgieron después de años de trabajo creativo y no por accidente, como insinúa la producción.

“No es verdad que él no tuviera ideas, eso es falso”, declaró con firmeza.

Asimismo, rechazó que se le retrate como un hombre débil o dependiente de los demás para concebir sus proyectos.



Un daño a la memoria y al legado

En distintos momentos de la entrevista, Florinda Meza enfatizó que lo ocurrido trasciende una simple inconformidad personal.

Para ella, la serie constituye un daño moral y profesional, no solo hacia su persona, sino también al recuerdo de Roberto Gómez Bolaños.

«Utilizaron el amor que que la gente le tiene la serie, que la gente le tenía a Roberto para lucrar y pero de una forma de una forma sucia, porque no hay derecho en ensuciar la imagen de Roberto. Vamos, ensuciar un descremento hasta hasta su epitafio, por Dios».

Otro aspecto polémico señalado por Meza fue la manera en que la producción la involucró sin su autorización. Aunque oficialmente su nombre no aparece en la serie, denunció que se creó un personaje de ficción que, de forma evidente, buscaba representar su figura.

El resultado, asegura, fue que el público identificara inmediatamente a ese personaje con ella, lo que constituye una forma de utilización indebida de su imagen y trayectoria.

“Nunca di mi autorización para que usaran mi persona, eso fue hecho con dolo”, expresó.

Incluso agregó que el daño está documentado y que, aunque no tiene intención de demandar, sí le preocupa aclarar la verdad ante la opinión pública.

¿Cómo era Graciela Fernández? Esto dijo Meza

Respecto a Graciela Fernández, primera esposa de Gómez Bolaños, Meza dijo que Graciela entendía perfectamente el ritmo de trabajo de su esposo y nunca lo presionó en aspectos como su ausencia en reuniones familiares o fiestas infantiles.

La actriz señaló que este tipo de distorsiones no solo afectan la imagen de ‘Chespirito’, sino también la de personas que no están presentes para defenderse.

«Roberto Graciela tampoco era una mujer intolerante. Ella sabía cómo era la vida de su esposo y no esperaba que fuera a las fiestas infantiles y estaba grabando».

Un retrato “espantoso” y sin rigor

Para Meza, la serie no solo falta a la verdad en aspectos puntuales, sino que carece de rigor histórico y creativo. Calificó el producto como “espantoso” y una copia pobre de lo que realmente fue la vida de Roberto Gómez Bolaños y su entorno.

Incluso ironizó que, más que un trabajo serio de investigación, parecía una producción limitada por recursos económicos, al grado de situar escenas en lugares que nada tenían que ver con la realidad, como el uso recurrente de Acapulco.

¿Qué hubiera dicho Chespirito de la serie?

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante preguntó qué hubiera opinado ‘Chespirito’ si estuviera vivo para ver cómo se le retrató.

«Dios quiera que esa creencia que tiene la gente de que nuestros muertos están aquí no exista. Porque si la intención, bueno, si la intención es esa de meritar a Roberto, pues no debe importarle a los creadores, ni al productor, ni a la plataforma, lo que lo que Roberto pudiera haber dicho ni lo que pensara»

La respuesta de Florinda fue contundente: habría sufrido mucho. Recordó que Roberto solía dirigirse a ella con frases como “mi bonita” o “bien hecha”, y destacó que él valoraba profundamente la forma en que el público lo recordaba.

Por ello, considera que la mayor traición de la serie fue alterar esa memoria colectiva, construida durante décadas de trabajo en la televisión mexicana.

La defensa del legado de Roberto Gómez Bolaños

Más allá de lo que ella o su círculo cercano piensen, Florinda Meza recalcó que lo que realmente le preocupa es la percepción del público.

Para la actriz, la serie no solo tergiversa los hechos, sino que confunde a generaciones nuevas que no conocieron a Roberto Gómez Bolaños en vida y que ahora podrían formarse una imagen equivocada de él.

En ese sentido, insistió en que su prioridad es aclarar las mentiras, no por una cuestión personal, sino para resguardar el legado de uno de los comediantes más importantes de América Latina.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR