VIDEO: Hombre retira del mar una bolsa de plástico y delfín aparece para agradecerle

El hombre no pudo contener la emoción ante la escena de ver al mamifero apareciendo a pocos metros de él, justo después de que la bolsa fue retirada del agua

Un momento tan simple como recoger una bolsa de plástico del mar se convirtió en una experiencia mágica e inolvidable para un hombre afroamericano, que no imaginó que su pequeño acto de conciencia ambiental tendría una respuesta tan inesperada y conmovedora, que ha captado la mirada en todo el mundo.

El suceso que fue grabado en video y que se ha viralizado en las redes sociales, muestra a un hombre retirando una bolsa de plástico flotando en medio del mar. La persona muestra una bolsa que proviene de China y unos segundos después de su acción, un delfín emerge del agua y realiza un salto espectacular, como si estuviera agradeciendo el gesto.

El hombre no puede contener la emoción ante la escena de ver un delfín apareciendo a pocos metros de él, justo después de que la bolsa fue retirada del agua. Incluso el menor que lo acompaña en la lancha también muestra su mirada de asombro al ver tan espectacular salto.

Aunque algunos creen que se trató de una coincidencia, para muchos internautas y defensores del medio ambiente, este tipo de situaciones son una muestra del impacto positivo que pueden tener los pequeños actos de cuidado hacia la naturaleza.

Fue como si el delfín supiera lo que él estaba haciendo. El momento fue mágico”, escribió una usuaria en redes sociales, donde el video ha sido visto y compartido miles de veces.

Organizaciones ambientalistas han aprovechado este momento viral para destacar la importancia de reducir el uso de plásticos y proteger los ecosistemas marinos. Se estima que millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año, afectando gravemente a la fauna marina, incluyendo a los delfines, tortugas, aves y peces.

Expertos en comportamiento animal explican que los delfines son criaturas altamente inteligentes y sociales, capaces de detectar cambios en su entorno. Aunque no se puede asegurar que el salto fue una respuesta directa al gesto del hombre, sí es posible que el animal haya reaccionado a la presencia humana de forma positiva.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO