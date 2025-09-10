VIDEO: Pedrito Sola habla sobre su ausencia en Ventaneando

Ante los constantes cuestionamientos del público en los comentarios a través de redes sociales, el presentador reapareció con un video en el que aclara todo

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos de la televisión, su carisma y el peculiar sentido del humor con el que no duda en decir lo que piensa le ha ganado una ola de fanáticos incluyendo a las nuevas generaciones a quienes ha llegado a través de las redes sociales. Ante esto, muchos notaron su ausencia en «Ventaneando» y externaron su preocupación por lo que el conductor no dudó en aclarar lo que ocurre y si es que quedará fuera del programa.

Desde hace algunos días Pedro Sola se mantiene alejado de los reflectores en el programa de espectáculos liderado por la periodista Pati Chapoy, algo que el público notó de inmediato por lo que surgieron preguntas a través de redes sociales externando su preocupación por la salud del presentador y si este sería el motivo de su ausencia, incluso, surgieron dudas sobre si quedaría fuera de las filas del proyecto.

Pedro Sola reaparece ante preocupación de los fans

A través de su cuenta de Instagram el conductor publicó un video este miércoles 10 de septiembre en el que habla sobre su ausencia en Ventaneando, así como de los rumores que han surgido al respecto en redes sociales. Sola dejó claro que continúa en el programa, aunque como cada año tomó un descanso por lo que aún se mantendrá fuera de cámara y alejado de toda polémica hasta retomar su lugar.

“Han visto que ya no estoy en Ventaneando, ¿verdad? Pues les voy a tener que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, pues para que no piensen mal ni mucho menos… estoy de vacaciones», dijo Pedro Sola.

¿A dónde se fue Pedro Sola de vacaciones?

El conductor no dudó en dar detalles sobre el viaje que emprendió como parte de sus vacaciones indicando que, como cada año, tiene dos semanas de descanso en «Ventaneando» por lo que aprovechó para emprender una nueva aventura y conocer un lugar que le ha regalado impactantes escenarios naturales.

Explicó que se encuentra en un crucero que viaja por el Atlántico y que comenzó desde Islandia con destino a Reino Unido, motivo por el que se mantendrá ausente aunque no sin compartir detalles de sus aventuras con sus seguidores a través de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO