Abuelita que salvó a su nieta en explosión de pipa de gas pierde la memoria

Alicia, de 49 años, sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo tras cubrir con el suyo a su nieta durante la explosión de una pipa en Iztapalapa.

CDMX — Alicia, una mujer de 49 años, se debate entre la vida y la muerte tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles 10 de septiembre en el puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa. La tragedia dejó múltiples víctimas; Alicia se convirtió en símbolo de valentía al cubrir con su cuerpo a su nieta Azuleth, de 2 años, salvándole la vida.

Según informan medios locales, Alicia presenta quemaduras profundas en cerca del 98 % de su cuerpo. Se encuentra hospitalizada en terapia intensiva, en estado crítico. Su condición también incluye pérdida de memoria y confusión, presuntamente por el impacto del fuego, el shock emocional y físico que sufrió tras la explosión.

Por su parte, su nieta Azuleth también resultó herida: reportes señalan que tiene quemaduras en aproximadamente el 60 % del cuerpo, en rostro, brazos y piernas. Su estado es delicado, pero algunos informes indican que está estable.

La hija de Alicia declaró públicamente el deseo de que se haga todo lo posible por salvar a su madre. Describió cómo en segundos la vida cambió: Alicia, pese al peligro, reaccionó para cubrir a su nieta cuando ocurrió la explosión.

Se espera que en las próximas horas se dé un parte médico más completo. Familiares, vecinos y autoridades están a la expectativa, apoyando en lo posible.