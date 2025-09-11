Ahora busca asilo político

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Desesperado porque el PRI se extingue y los militantes emigran a otras fuerzas políticas, el dirigente nacional de la agrupación, Alejandro Alito Moreno, trata ahora de ponerse a salvo de la acción de la justicia.

Quizá se ha dado cuenta de que el tricolor se encuentra desahuciado, así que ha aprovechado las denuncias formuladas ante instancias extranjeras para encubrir su verdadera pretensión: saber qué país puede otorgarle asilo político.

Allegados al moribundo Revolucionario Institucional coinciden en que como en los Estados Unidos no habría prosperado esa idea, el senador campechano viajó a Perú, país que a raíz del golpe de Estado encabezado por Dina Boluarte rompió con México, para ver si allá le otorgan la protección que eventualmente requeriría para no terminar en prisión.

Como teme que, si la alianza electoral que busca Acción Nacional con otras organizaciones partidistas no incluye al PRI, el ex partido hegemónico se desmoronaría y el quedaría expuesto al desafuero, está preparando el terreno para huir a cualquier nación que le garantice que no sería extraditado.

¿Verdad, suposición?, pronto se sabrá el desenlace.

Igual que Moreno Cárdenas, los cabecistas en Tamaulipas están recurriendo a maniobras desesperadas para salvar de la crisis política que tiene al PAN en desgracia. La sentencia de 19 años de prisión impuesta al secretario de educación, Mario Gómez Monroy, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha demostrado lo que aguarda a los excolaboradores corruptos del exiliado judicial en Texas.

Pero no se han quedado cruzados de brazos, han emprendido una sistemática campaña de desprestigio a base de noticias falsas contra las autoridades políticas estatales y de la 4T para tratar de confundir a la opinión pública y frenar el alejamiento de los simpatizantes de la causa albiazul.

No se descarta que algunos de los implicados en las corruptelas se vean en la necesidad de aumentar el consumo diazepanes para atenuar las reacciones de angustia y ansiedad provocadas por las investigaciones emprendidas contra los cabecistas acusados de actos ilegales.

RECORREN EL SISTEMA LAGUNARIO

Hablando de otras cosas, autoridades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comapa Sur encabezada, la primera por el Ingeniero Raúl Quiroga, y la segunda por el Maestro Francisco González Casanova, recorrieron el sistema lagunario para verificar las condiciones en las que este opera y confirmar que estas garantizan el abasto de agua a la población en 2025.

Acompañado de la alcaldesa Mónica Villarreal, comprobaron la eficacia de los diques contención, lo mismo que las tareas permanentes de limpieza del lirio acuático que se llevan a cabo para aumentar la capacidad de almacenamiento del vaso lacustre.

Los funcionarios iniciaron el recorrido en la colonia Enrique Cárdenas en la que personal de la gerencia técnica explicó el avance de las obras que se efectúan en el lugar, como la reconfiguración de un colector de 70 metros lineales, la rehabilitación de otro de 480 metros y el desgasto de 700 metros cúbicos en beneficio de la zona norte.

Los integrantes de la comitiva constataron que las obras no solamente aseguran el suministro, al mismo tiempo que el servicio es eficiente y que el agua que llega diariamente a la población, al comercio y a la industria, es de buena calidad.

