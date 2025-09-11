Camioneta choca, derriba poste y palmera y luego vuelca

Antes de quedar con los neumáticos hacia arriba, derribó una palmera y un poste de alumbrado público.

Una camioneta terminó volcada sobre el camellón de la prolongación de la avenida Hidalgo, tras chocar contra un vehículo del transporte público, la tarde del jueves.

El aparatoso percance ocurrió en esa transitada vialidad, en el cruce con la avenida Faja de Oro en la.colonia Choferes, a la altura de HEB.

Los vehículos involucrados son una Jeep en color azul y un Nissan March habilitado como taxi.

Ambos se desplazaban por la avenida en sentido norte a sur.

Al llegar a ese cruce, la camioneta invadió el carril contrario, impactando al otro coche, lo que hizo que el operador perdiera el control del volante para luego derribar una palmera y un poste de alumbrado público, terminando volcada sobre el camellón.

El conductor y la mujer que lo acompañaba quedaron en el interior de la unidad, logrando salir de la misma con la ayuda de varias personas.

Fueron valorados por paramédicos de Cruz Roja quienes descartaron su traslado a un hospital ya que no presentaban lesiones graves.

Al lugar acudieron también bomberos municipales para colocar arena sobre el aceite derramado en esa arteria.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito local.

Benigno Solís/La Razón