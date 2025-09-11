COMAPA SUR concluye rehabilitación de línea general de drenaje y pavimentación en importante sector de Tampico

De manera acelerada, COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de una línea general de drenaje en un importante sector habitacional de Tampico, concluyendo satisfactoriamente la etapa de pavimentación.

Los trabajos consistieron en la rehabilitación de 70 metros lineales de la red general de drenaje en la calle Zacamixtle en la colonia Petrolera, la cual colapsó debido al deterioro natural por el paso de los años. Para garantizar la durabilidad y eficiencia del servicio, la tubería fue reemplazada por un ducto de alta calidad.

Una vez finalizada la obra de infraestructura sanitaria, se procedió a la reposición del pavimento de la vialidad, en beneficio directo de las familias que habitan en la zona intervenida.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria, cumpliendo con la política del Gobierno del Estado orientada a generar bienestar a las familias.

Estos trabajos se realizaron en apego al plan de desarrollo y bienestar del Gobierno de Tampico, que encabeza la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, quien se ha distinguido por su gestión a favor de la comunidad.