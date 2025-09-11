Denuncian 200 negligencias médicas este año

Se registran más casos de los esperados en los primeros 6 meses del año; en la mayoría de casos se busca la conciliación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tamaulipas ha recibido en lo que va del año más de 200 quejas por presuntas malas prácticas médicas, algunas de ellas por negligencia.

En la mayoría de los casos se busca la conciliación entre las partes, aunque si no se logra acuerdo, los afectados tienen la opción de acudir a la vía penal, informó el comisionado Tofi Salum Fares.

El funcionario señaló que el número de atenciones supera las expectativas para el primer semestre de 2025, ya que se había proyectado atender 300 casos en todo el año.

“Esto refleja que cada vez más ciudadanos acuden a presentar quejas y a solicitar asesoría”, puntualizó.

Explicó que muchas denuncias surgen de la percepción de una mala atención, aunque no siempre se configura como negligencia.

En estos casos, la Comisión cita al médico señalado para buscar un acuerdo que satisfaga tanto al paciente como al profesionista.

Reconoció que sí se han detectado casos de negligencia médica, y cuando no hay conciliación, los pacientes recurren a la vía penal.

“A los médicos no les conviene llegar a esa instancia, porque los expedientes judiciales son públicos, mientras que en la Comisión se manejan con privacidad”, aclaró.

Entre los servicios con más quejas destacan los consultorios dentales privados, mientras que en el sector público sobresalen el IMSS y el ISSSTE.

