11 septiembre, 2025

Detectan 14 basureros clandestinos

Para frenar esta irregularidad el ayuntamiento anuncia sanciones ejemplares contra personas que sean sorprendidas tirando basura en lugares no autorizados

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Victoria detectó 14 tiraderos clandestinos de basura en distintos puntos de la ciudad, por lo que anunció sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando desechos en la vía pública o en lugares prohibidos.

El secretario de Servicios Públicos, Carlos Charles Ortiz, advirtió que ya se colocaron avisos en espacios públicos para informar a la ciudadanía sobre las sanciones.

“Tenemos que aplicar mano dura; ya no podemos permitir que se sigan usando parques o áreas verdes como basureros”, señaló.

Explicó que actualmente se trabaja en la recuperación de espacios públicos.
En lo que va del año se han atendido más de 450 áreas verdes y 550 colonias, mediante operativos de limpieza de parques, jardines y plazas.

La segunda etapa de este programa concluirá en noviembre.
Agregó que, con las recientes lluvias, la hierba ha crecido y se han reforzado las brigadas de limpieza, logrando un 80 % de recuperación de espacios públicos.
Además, anunció que se mandaron elaborar cartelones de advertencia para aplicar sanciones a quienes reincidan en tirar basura en lugares no autorizados.

Por Salvador Valadez C.
EXPRESO-LA RAZON

