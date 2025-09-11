En Altamira: La transformación con rumbo y resultados

EL RESBALÓN/MARIO ALBERTO PRIETO

El municipio de Altamira y Armando Martinez Manríquez, es un ejemplo de cómo debe ser un alcalde de la Cuarta Transformación, por eso lleva 4 años al frente de esta cuidad.

Ayer rindió su primer informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2024 – 2027, muy al estilo de la 4T, fue un evento austero, en plena calle y frente a la plaza de la Constitución, donde se congregaron miles de altamirenses, a quienes la amenaza de la lluvia no los asustó y acompañaron al presidente municipal.

Los resultados que se han tenido llevaron a Armando Martínez a ganar la reelección y esto ha generado que Altamira se esté consolidando como una ciudad de la transformación.

Detalló el uso de la Innovación e Inteligencia Digital, que implementó el “Call Center Altamira” para dar seguimiento puntual a las solicitudes ciudadanas.

Armando, presumió que: en materia de seguridad, Altamira se posiciona en el octavo lugar nacional en percepción de seguridad. Se invirtieron más de 7 millones de pesos en tecnología de vigilancia, incluyendo 55 body cams para elementos de tránsito y cámaras en patrullas.

Explicó que se colocó la primera piedra de la nueva Estación del Heroico Cuerpo de Bomberos, con una inversión de 13.9 millones de pesos.

En el tema de las finanzas, el edil destacó una recaudación del 96.67% en impuesto predial, equivalente a más de 79.5 millones de pesos, lo que demuestra la confianza ciudadana en su gobierno.

Mencionó que en materia de educación, se entregaron más de 16.9 millones de pesos en becas a 3,448 estudiantes y se lanzó un programa de certificación en inglés, con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Dijo que se donó un terreno de 3 hectáreas para la construcción del CETMAR No. 43, con una inversión federal de más de 20 millones de pesos.

El informe se destacó una inversión histórica, récord en inversión de obra pública de 526.07 millones de pesos en obra pública. Entre las obras emblemáticas, resaltan:

El Complejo Integral Multidisciplinario Altamira (CIMA),y la reconfiguración del Centro Histórico, con 30.21 millones de pesos.

El alcalde había prometido que el informe no duraría más de una hora, pero no lo cumplió, fueron casi dos horas y media, pero cuando hay resultados, cifras y testimoniales, es imposible hacer un informe express, eso hay que dejárselo para los presidentes municipales que no trabajaron, quienes tendrán que rellenar, por qué no tendrán nada que informar.

En cada momento agradeció el apoyo y respaldo del Gobernador de Tamaulipas , Americo Villarreal, hacia este pueblo que forma parte de la zona sur de Tamaulipas.

Hace 4 años, Armando, dijo, que Altamira tenía prisa, hoy vemos una ciudad que tiene pero muchas inversiones, que genera inversiones y que es una tierra de oportunidades para las Industrias y la Iniciativa privada.

Hoy Altamira es un municipio que tiene relevancia, no solo en el mapa estatal, sino nacional, ahora es el que más menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, en las mañaneras, y donde más proyectos tanto de casas de interés social, de la CFE e industriales, hay en puerta.

Armando Martínez, dijo, que buscaría que esta comuna dejara de ser catalogada como un rancho y hoy la ubican como un polo de Desarrollo.

El segundo piso está en marcha en el municipio de Altamira, con resultados que nadie había logrado.

En el 2027 que se renovarán las alcaldías de Tamaulipas, los partidos deberían de lanzar a todos aquellos políticos que tengan 20 años buscando llegar, para que, igual que Armando, sorprendan con su trabajo y sus logros.