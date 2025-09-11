Erasmo González listo para rendir su Primer Informe de Gobierno

Se resaltará una inversión pública histórica que supera los 215 millones de pesos, destinada a obras de pavimentación, infraestructura deportiva y educativa

CIUDAD MADERO, TAM.- El gimnasio de la Unidad Deportiva será el lugar donde el presidente municipal Erasmo González Robledo presentará su primer informe de gobierno; en esta rendición de cuentas, se resaltará una inversión pública histórica que supera los 215 millones de pesos, destinada a obras de pavimentación, infraestructura deportiva y educativa. Además, se destacará la consolidación de Miramar como la mejor playa del Golfo de México, así como el impulso al desarrollo económico y la mejora en la eficiencia de los servicios de limpieza pública y de salud, que contribuyen al bienestar de las familias maderenses.

La comparecencia ante el pueblo de Ciudad Madero, está programada este viernes 12 a partir de las 17:30 horas dentro de una sesión solemne de cabildo, donde se contará con la presencia del secretario de Desarrollo Energético Ing. Walter Julián Ángel Jiménez en representación del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya. Dentro de esta comparecencia refleja el compromiso del gobierno de la ciudad el cumplimiento de acciones de más bienestar social.

Erasmo González, ha reafirmado que, en este primer año, se ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Madero; con una inversión histórica que dignifica la conectividad a través de vialidades en 50 sectores del municipio, que vienen a fortalecer el patrimonio de las familias, pero, además son calles seguras que permiten el fácil acceso de todos los servicios públicos.

Desde el inicio de la administración, se han implementado acciones para promover una ciudad limpia, con playas seguras y ordenadas, así como un impulso significativo a las oportunidades de desarrollo económico y apoyo a emprendedores. Además, se ha fortalecido la seguridad mediante la adquisición de equipamiento adecuado, mientras que en el ámbito deportivo se han logrado hitos históricos en competencias regionales, estatales y nacionales.

POR JOSÉ LUIS RDZ.