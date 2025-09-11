Estas son 10 funciones de WhatsApp que tal vez no conoces

CIUDAD DE MÉXICO.-WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para comunicarse, ya sea con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Su simplicidad ha sido clave en su popularidad, pero lo cierto es que muchos usuarios apenas exploran una parte de todo lo que ofrece. Te decimos cuáles son las 10 funciones ocultas de WhatsApp.

Más allá de los mensajes, fotos o videos, la app cuenta con herramientas poco visibles que pueden mejorar la experiencia diaria, optimizar el tiempo y reforzar la privacidad.

A continuación, te presentamos 10 funciones ocultas que podrían cambiar por completo la forma en que usas WhatsApp.

1. Editar mensajes enviados

Si te equivocaste al escribir o enviaste información incorrecta, puedes corregir el mensaje hasta 15 minutos después de enviarlo.

Solo debes mantener presionado el mensaje y tocar Editar. Es ideal para evitar malentendidos sin necesidad de borrar el contenido.

2. Fijar chats importantes

Puedes anclar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla. Esta función es útil para tener siempre a la vista los chats que más usas, como el del trabajo, la familia o tu contacto más frecuente.

Para activarlo, mantén pulsado el chat y selecciona el ícono del pin.

Te recomendamos: WhatsApp: ¿qué significa el ícono de la bandera y cómo usarlo en los chats?

3. Enviar fotos sin perder calidad

Al compartir imágenes como documento en lugar de hacerlo desde la galería, estas se envían en su resolución original. Esto es especialmente útil si necesitas compartir fotos de trabajo o archivos gráficos sin que se compriman.

4. Marcar como no leído

Si recibes un mensaje en un mal momento, puedes marcar la conversación como no leída. Así, WhatsApp mostrará un punto verde en el chat como recordatorio para responder más tarde. Esto no afecta al remitente, pero te ayuda a organizar tus pendientes.

5. Desactivar confirmación de lectura

Si quieres leer mensajes sin que aparezcan los tildes azules, puedes desactivar la confirmación de lectura. Ve a Ajustes > Privacidad y desactiva la opción. Esto también implica que tú tampoco podrás ver si otros han leído tus mensajes.

6. Ocultar última conexión y estado en línea

Para mayor privacidad, WhatsApp te permite decidir quién puede ver tu última hora de conexión o si estás en línea. Puedes configurar esta opción en Ajustes > Privacidad. Es útil para evitar presiones de respuesta inmediata.

7. Mensajes temporales

Puedes activar mensajes que se eliminen automáticamente después de un tiempo determinado (24 horas, 7 días o 90 días). Esto mantiene tus chats más limpios y evita acumulaciones innecesarias de datos. La función está disponible por chat individual o grupal.

8. Crear encuestas en grupos

Los grupos activos pueden beneficiarse de la opción de encuestas. Puedes agregar preguntas y varias opciones desde el ícono del clip. Es una herramienta práctica para organizar eventos, tomar decisiones o simplemente interactuar de forma más ordenada.

9. Buscar mensajes por fecha

¿Buscas un mensaje antiguo? Ya no necesitas desplazarte por todo el historial. WhatsApp permite buscar por fecha dentro de una conversación. Al acceder al buscador del chat, puedes usar un calendario para seleccionar el día exacto.

10. Usar en varios dispositivos sin el teléfono

La función multidispositivo permite abrir WhatsApp en hasta cuatro dispositivos (como computadoras o tabletas) sin que el teléfono principal esté conectado a internet. Se activa desde Ajustes > Dispositivos vinculados. Es especialmente útil para quienes trabajan desde varios equipos.

WhatsApp ha evolucionado mucho más allá de ser solo una app de mensajería. Estas funciones ocultas están diseñadas para mejorar la productividad, cuidar la privacidad y hacer más eficiente la comunicación diaria.

Con información de EXCÉLSIOR