Esto es lo que se sabe del chofer de la pipa que se incendió en Puente de la Concordia en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El chofer de la pipa que volcó, explotó y provocó un incendio en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), fue identificado por las autoridades, quienes brindaron información sobre lo que se sabe de él.

Fue el miércoles 10 de septiembre cuando se registró la explosión de una pipa de gas LP, que desató un fuerte incendio debido a la onda expansiva, dejando al menos seis muertos y más de 70 lesionados, quienes fueron trasladados a diversos hospitales para recibir atención médica.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, junto a Pablo Vázquez, titular de la Policía capitalina, y otros funcionarios, se trasladaron a la zona cero para atender la emergencia, priorizando la atención médica de los heridos, entre ellos el chofer de la pipa que originó el siniestro.

¿Qué se sabe del chofer de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia?

Tras el trágico accidente en Iztapalapa, surgieron múltiples versiones sobre el conductor de la pipa. Sin embargo, las autoridades aclararon y despejaron dudas respecto a su identidad y estado de salud.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez, informó que el chofer fue identificado y que la unidad pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza. El conductor fue reportado con vida, aunque en estado grave.

Inicialmente, fue trasladado a un hospital del Estado de México (Edomex), pero posteriormente fue canalizado al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

Las autoridades evitaron revelar su nombre, pero versiones extraoficiales indican que tendría entre 49 y 53 años de edad y presenta quemaduras en el 90 % de su cuerpo, lo que agrava su estado de salud.

Respecto a la empresa para la que labora el conductor, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que no contaban con pólizas de seguro vigentes de responsabilidad civil ni por daño ambiental al momento del accidente.

Custodiado y en estado crítico, confirman

La mañana de este jueves, en conferencia de prensa, Clara Brugada confirmó que el chofer sigue en estado crítico y bajo custodia en el hospital en donde se le atiende.

No hemos tenido ningún contacto con el chofer por su situación delicada», dijo.

En tanto, la fiscal capitalina Bertha Luján, señaló que no está detenido por su situación de salud y dependerá de cómo evolucione y las investigaciones para definir la judicialización.

Penas imputables

Hasta la mañana de este jueves, la Fiscalía no ha confirmado si la carpeta de investigación se abrirá bajo el delito de homicidio culposo. Únicamente informó que las investigaciones continúan.

Se espera que el organismo presente los peritajes correspondientes, a partir de los cuales se determinará oficialmente el grado de responsabilidad tanto del conductor como de la empresa propietaria de la pipa que causó la explosión.

La causa principal de la posible responsabilidad penal podría ser la conducta imprudente del conductor, como el exceso de velocidad.

Además de la responsabilidad penal, el presunto responsable podría estar obligado a cubrir los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo gastos médicos, reparación de vehículos y otros daños personales o materiales.

Puntos clave del siniestro

•El 10 de septiembre de 2025 se registró la explosión e incendio de una pipa de gas LP en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

•La explosión ocurrió alrededor de las 14:20 horas, a la altura de la estación Santa Martha, de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

•El incidente dejó al menos seis personas muertas y más de 70 lesionadas, con quemaduras de primero y segundo grado.

•Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México.

Con información de EXCÉLSIOR