Fortalece Armando Martínez hermanamiento con municipio de El Mante

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque De Martínez, el jefe edilicio altamirense reconoció los avances presentados por su homóloga durante este primer año de gestión, y extendió una felicitación por los resultados

Como muestra del fortalecimiento de los lazos de colaboración entre municipios hermanos, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, asistió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de El Mante, Lic. Patty Chio.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque De Martínez, el jefe edilicio altamirense reconoció los avances presentados por su homóloga durante este primer año de gestión, y extendió una felicitación por los resultados obtenidos en beneficio de las y los mantenses.

“Es importante seguir consolidando alianzas entre gobiernos municipales que compartimos retos y aspiraciones comunes. Nos congratulamos por los logros que hoy presenta la alcaldesa Patty Chio, y reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando por el desarrollo regional”, expresó Martínez Manríquez.