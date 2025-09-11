Hay riesgo de incendios forestales a causa de las tormentas eléctricas: Protección Civil Tamaulipas

La temporada oficial de incendios forestales en México concluye el 30 de septiembre, por lo que Protección Civil continuará con la supervisión constante

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Actualmente en Tamaulipas, la sequía qué mantenía en alerta al estado por el riesgo de incendios forestales, ha quedado a un lado, pues ahora la amenaza no proviene de la falta de agua, sino de las tormentas eléctricas.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, explicó que las precipitaciones han beneficiado al campo y a las zonas serranas, reduciendo de manera significativa la posibilidad de incendios provocados por la sequedad del terreno.

De acuerdo con el funcionario, la vigilancia se mantiene activa en todo momento, pues si bien la humedad acumulada en la sierra ha mitigado el riesgo de siniestros por sequía, la descarga de rayos durante tormentas representa un nuevo factor a considerar.

“Nos ha llovido en la frontera grande, Matamoros, Reynosa, San Fernando. Son lluvias muy benéficas para Tamaulipas».

«Gracias a Dios está muy mojada nuestra sierra, pero no podemos descartarlo del todo, porque hemos tenido actividad eléctrica que puede generar algún incendio forestal”, precisó.

Por Antonio H. Mandujano