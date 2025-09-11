Lo predecible

Sextante/Federico Reyes Heroles

¿Desde cuándo lo sabemos? En una comida de un grupo de periodistas y empresarios con Andrés Manuel López Obrador, candidato en 2012, el cacique tabasqueño lanzó su idea de construir diez refinerías durante su gestión. Pero, cómo las financiaría. Ya en ese momento su costo real era de alrededor de 15 mil mdd. Me contestó con una gran seguridad: se pagarían eliminando la “ordeña”, así se le decía. Los mecanismos de control de Pemex lo tenían identificado, ya sumaban mil mdd al año. Diez refinerías sumarían 150 mil mdd, siglo y medio en pagarlas.

Al llegar al poder de inmediato, el 27 de diciembre de 2018, el presidente anunció un plan contra el robo de combustible. Ya sabían. Su propuesta se centraba en las gavillas que realizaban la “ordeña”. Pemex registraba las fugas. A mediados de enero de 2019, se dio una terrible explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. De inmediato la fuerza pública apareció para controlar la situación. Se llegó a la aterradora cifra de 137 muertos. Una sacudida, pero los movimientos de las pipas, tambos y demás, imposible negarlo, también señalaban a autoridades locales y federales. La red ya era mucho más amplia. Durante su gobierno las noticias sobre los “picaderos” fueron como un incesante burbujeo. Pero, la estrategia no fue clara. Pemex no aparecía en el escenario. Nada indicaba que se estuviera conteniendo al llamado “huachicol”.

Entonces se involucró a las Fuerzas Armadas como una opción infalible frente a la podredumbre civil. Claro, esa actividad era producto del “neoliberalismo”, el sempiterno responsable de todo: desde la carencia de vacunas y medicamentos hasta la proliferación del narco. Los rumores de la participación de las FA no tardaron. A su interior se argumentaba y se argumenta, que el involucramiento en actividades para las que no fueron entrenadas y que no están dentro de su misión esencial, implicaba graves riesgos institucionales. Hasta ese momento la confianza en las FA era muy alta. Básicamente aparecían con —gran profesionalismo— en frente a las catástrofes, estaban abocadas a tareas de auxilio a la población. Pero, como lo ha asentado el querido Leo Zuckermann en estas páginas: “…los militares también son humanos”. Después se les involucró en otras áreas muy sensibles: puertos, aduanas, aeropuertos, etcétera. Además de darles múltiples prebendas, se les puso, como se decía comúnmente “donde hay”.

Francisco Barnés de Castro, uno de los grandes especialistas en energía de nuestro país, ha calculado que el robo de combustible en sus distintas modalidades, huachicol, huachicol fiscal y robo directo de combustibles —generó al gobierno de López Obrador, a México— una merma de alrededor de 25 mil mdd, o sea 25 mil mdd por 19, 475 mil mdp; entre seis años, son 79, 166 mdp; entre 365 días al año dan 217 mdp. al día. Al Inai, encargado de dar cauce a una garantía constitucional de los mexicanos —el derecho a la información— se le sacrificó por mil mdp= cuatro días de huachicol; México necesitaría invertir en 2025 en infraestructura hidráulica 30 mil mdp= 138 días de huachicol, con decenas de millones de beneficiarios. A los ministros en retiro, los de la Corte legítima, se les lleva a la hoguera porque sus pensiones anuales —su derecho— suman al año poco más de 27.2 mdp. (El Universal, 3/9/2025), la décima parte de un día de huachicol. ¿Austeridad republicana?

Aquí estamos, siete años después de Tlahuelilpan, luces de artificio que ocultaron la realidad. Las FA han sido penetradas hasta los más altos niveles y, probablemente, es sólo el inicio. Todo indica que a nivel local, muchos de los nuevos juzgadores ya están capturados por los “generadores de violencia”, droga y combustibles. Las FA en todo.

Si Sheinbaum desea recuperar la soberanía, que los mexicanos puedan votar libremente en cualquier sitio sin presiones del narco y otros, el reciente gran golpe al huachicol, es la vía. Lo sabíamos, perdimos mucho tiempo. Ocurrió lo predecible: nuestras instituciones heridas.